Україна очікує 3 червня отримати від ЄС план дій

Україна очікує 3 червня отримати від Європейського Союзу план дій з уведення безвізового режиму.

Як повідомили УНІАН в Департаметі інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні під час засідання української частини Ради з питань співпраці України і ЄС.

Він сказав, що план дій Україна очікує отримати на засіданні Ради міністрів з питань юстиції і внутрішніх справ ЄС, яке відбудеться 3 червня в Люксембурзі. Очікують, що план Єврокомісія підготує план і його приймуть під час наступного саміту УКРАЇНА-ЄС у жовтні поточного року.

Окрім того, під час засідання обговорювали питання підготовки "дорожньої карти" введення безвізового режиму поїздок громадян України в країни-члени ЄС.