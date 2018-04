ГОЛОВНЕ на 1 червня

***

Бюджет: Держбюджет України виконано з дефіцитом 3,8 млрд. грн. За січень-квітень 2010 року Державний бюджет України виконаний з дефіцитом 3,765 млрд. грн., у тому числі дефіцит загального фонду склав 3,875 млрд. грн. Про це йдеться у повідомленні, оприлюденому на сайті Міністерства фінансів України.

За вказаний період надходження до Держбюджету склали 74,321 млрд. грн., у тому числі до загального фонду - 58,154 млрд. грн.

Касові витрати Держбюджету за перші чотири місяці 2010 року склали 78,778 млрд. грн., у тому числі витрати загального фонду - 62,146 млрд. грн.

У січні-квітні Зведений бюджет виконаний з дефіцитом 1,820 млрд. грн., при цьому його прибутки склали 95,429 млрд. грн., витрати - 97,945 млрд. грн.

У січні-квітні 2010 року погашення основної суми боргу по Державному бюджету складало 7,644 млрд. грн. (у т.ч. внутрішнього боргу - 5,790 млрд. грн., зовнішнього, - 1,855 млрд. грн.).

Державні запозичення до Держбюджету здійснені в обсязі 24,159 млрд. грн. На внутрішньому ринку було залучено 24,074 млрд. грн., у т.ч. у загальному фонді - 21,676 млрд. грн. (на рекапіталізацію "Укрексімбанку" - 6,4 млрд. грн.), у зовнішньому - 85,7 млн. грн.

Від приватизації державного майна у січні-квітні 2010 року до Держбюджету надійщло 156,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2010 рік" прибутки заплановані на рівні 267,452 млрд. грн., у тому числі прибутки загального фонду - 218,691 млрд. грн. Витрати Держбюджету заплановані на рівні 324 млрд. грн., у т.ч., витрати загального фонду - 244,487 млрд. грн. Дефіцит Держбюджету запланований в сумі 57,745 млрд. грн., або 5,33% валового внутрішнього продукту (ВВП), у тому числі у загальному фонді - 25,2 млрд. грн., або 2,3% ВВП.

Держбюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП - 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП - 3,7%, інфляція (грудень до грудня) - 13,1%, фонд оплати праці - 338,9 млрд. грн.

До Державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду надходять загальнодержавні податки і збори, і з нього фінансуються основні витрати. Кошти, які надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит Держбюджету розраховують як різницю сум його прибутків і повернених до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з Держбюджету кредитів.

Державний бюджет України і місцеві бюджети складають Зведений бюджет України.

За результатами сьогоднішнього розміщення ОВДП до бюджету вдалося залучити 139,5 млн. грн. По попередніми результатами сьогоднішнього розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до Державного бюджету вдалося залучити 139,460 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, ОВДП з терміном погашення 20 жовтня 2010 року були розміщені на суму 14,393 млн. грн. під 11% річних, 18 травня 2011 року – на 22,229 млн. грн. під 13%, 4 вересня 2013 року – 102,838 млн. грн. під 12,5%.

Кошти, одержані від продажу ОВДП з терміном погашення 4 вересня 2013 року, будуть направлені до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів з підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Мінфін відмовився від раніше оголошеного розміщення паперів з терміном погашення 27 березня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Нацбанку, за результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України у квітні надійшло 4,426 млрд. грн. (з початку року – 18,067 млрд. грн.).

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою докапіталізації) на загальну суму 24,457 млрд. грн. У квітні випуск ОВДП з метою докапіталізації не здійснювався.

Фінансові новини: АМК вивчає діяльність платіжних систем в Україні

Антимонопольний комітет (АМК) вивчає відповідність діяльності платіжних систем конкурентному законодавству України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем "ЕМА".

Згідно з повідомленням, комітет розглядає можливість порушення справи проти платіжних систем.

В асоціації повідомили, що 31 травня 2010 р. організація одержала запити комітетів Верховної Ради і окремих депутатів з проханням дати роз`яснення з приводу позиції платіжних систем впродовж 2008-2010 рр. щодо нових умов роботи на українському ринку після корпоратизації платіжних систем.

За інформацією асоціації, АМК в травні 2010 р. почав розслідування діяльності платіжних систем в Україні. Повідомляється, що вивчення комітетом діяльності платіжних систем розпочате за зверненням конфіденційного заявника, а також на основі депутатських запитів, одержаних комітетом.

Банк Ватикану підозрюють у відмиванні грошей Банк Ватикану і ще десять італійських фінансових структур опинилися у центрі розслідування італійської прокуратури, яка підозрює, що через них могли реалізовуватися схеми ухиляння від податків і відмивання грошей, повідомляє РІА «Новин»и з посиланням на агентство AFP.

Окрім банку Римсько-католицької церкви серед підозрюваних значаться також Intesa Sanpaolo і Unicredit. Прокуратура зацікавилася діяльністю Банку Ватикану після того, як отримали дані про операції по одному з відкритих в ньому рахунків на загальну суму в 180 мільйонів євро.

У вересні 2009 року банк очолив Етторе Готті Тедескі, представник іспанської групи Santander, який змінив Анджело Калойя, котрий займав керівний пост протягом 20 років. До 1989 року Банк Ватикану очолював архієпископ Пол Марцинкус. У 80-х роках банк опинився у центрі скандалу через крахом Banco Ambrosiano, який підозрювали у зв`язках з мафією.

Курс євро до долара опустився до мінімуму за 4 роки

Євро на торгах у вівторок знижується в ціні по відношенню до долара, опускаючись до мінімального за чотири роки рівня, на тлі побоювань, що боргова криза в Європі приведе до збільшення збитків банківського сектора регіону, повідомляє РІА Новостії із засланням на нтернет-издание The Wall Street Journal.

Євро в ході торгів у вівторок на 18.18 мск подешевшав до 1,2248 долара з 1,2304 долара за євро за підсумками торгів в понеділок. При цьому в ході торгів курс євро до долара опускався до мінімальної з 14 квітня 2006 року відмітки 1,2111 долара за євро. Долар також зміцнився до японської ієни - до 91,29 ієни за долар з 91,18 ієни за долар. В цілому курс долара до корзини шести валют країн - основних торгівельних партнерів США збільшився на 0,12% - до 86,69 пункту.

"Ринки підозрюють, що європейські чиновники як і раніше зволікають з діями", - наводить видання думку аналітиків Brown Brothers Harriman. Учасники ринку хочуть побачити подробиці того, як функціонуватиме погоджений раніше механізм фінансової стабільності на суму близько 1 трильйона доларів, а також ознайомитися з деталями плану викупу держоблігацій Європейським центральним банком (ЕЦБ), відзначають аналітики. На зниженні вартості євро у вівторок позначається опублікований ЕЦБ напередодні звіт по фінансовій стабільності, згідно якому об`єм списань по "плохим"долгам і активах в банках єврозони в поточному році може збільшитися на 90 мільярдів євро, а в 2010 році може скласти 105 мільярдів євро або навіть більше, враховуючи суверенні ризики, що "збільшилися, і можливі опосередковані ефекти фіскальної консолідації".

Додатковим негативом для єдиної європейської валюти сталі дані по ринку праці єврозони за квітень. Рівень безробіття в 16 країнах єврозони в квітні 2010 року підвищився на 0,1 процентного пункту в порівнянні з попереднім місяцем і, таким чином, встановив черговий рекорд з моменту введення в обіг євро - 10,1%. Найбільша банківська група Японії Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., тим часом, знизила прогноз вартості євро зважаючи на риску трансформації кризи суверенних боргів, що зберігається, в повноцінну економічну кризу. Згідно оновленому прогнозу банку, який наводить агентство Bloomberg, курс євро до долара опуститься до 1,16 долара за євро до четвертого кварталу поточного року, тоді як місяць тому аналітики банку чекали зниження показника лише до 1,22 долара за євро. Не дивлячись на те, що падіння вартості єдиної європейської валюти в найближчому майбутньому може припинитися, "ми дотримуємося нашого прогнозу, згідно якому євро дешевшатиме в середньо- і довгостроковій перспективі", відзначає старший економіст по валюті Bank of Tokyo Кикуко Такеда (Kikuko Takeda), на думку якого єврозона знаходиться "на межі справжньої кризи". У банці також чекають, що боргова криза в Європі приведе до зниження темпів економічного зростання і збільшення об`єму "плохих"долгов в банківському секторі, а також буде протягом тривалого періоду часу утримувати ЕЦБ від підвищення ставки.

Золото збільшується в ціні на торгах у вівторок на тлі побоювань посилювання кризи суверенних боргів в Європі, повідомляє агентство Bloomberg.

Серпневий ф`ючерс на золото в ході торгів на Нью-йоркській товарній біржі на 18.41 мск подорожчав на 0,9% - до 1226,5 долара за тройську унцію. "Чинник страху як і раніше присутній на ринку, і підвищена увага інвесторів до золота пояснюється його статусом активу-притулку, - заявив агентству Bloomberg аналітик по сировинних ринках LGT Capital Management Байрам Дінсер (Bayram Dincer). - Інвестори, ймовірно, понизять вкладення в акції, що зробить інвестиції в золото привабливою альтернативою". Учасники ринку побоюються наростання кризисних тенденцій в економіці Європи, викликаних високим рівнем держборгу і дефіцитів бюджетів низки країн регіону. Крім того, направлене на подолання боргової кризи посилювання фіскальної політики в цих країнах може, на думку ряду аналітиків, привести до уповільнення темпів економічного зростання. Підтримку цінам на дорогоцінний метал надали також прогнози Європейського центрального банку (ЄЦБ) по банківському сектору. ЕЦБ напередодні опублікував звіт по фінансовій стабільності, згідно якому об`єм списань по "поганим" долгам і активах в банках єврозони в поточному році може вирости на 90 мільярдів євро, а в 2010 році може скласти 105 мільярдів євро або навіть більше, враховуючи суверенні ризики, що "збільшилися, і можливі опосередковані ефекти фіскальної консолідації". Коментарі ЄЦБ різко підігріли інтерес інвесторів до вкладень в золото як актив-притулок, вважає старший віце-президент MKS Finance SA Афшин Набаві (Afshin Nabavi), думка якого наводить інтернет-видання The Wall Street Journal. "Ми як і раніше спостерігаємо покупки золото, викликане інвестиційним попитом", - відзначає Набаві. Під час кризи в економіці золото набуває особливої популярності у інвесторів, які розглядають його як надійнішу альтернативу нестабільним валютам і схильним серйозним коливанням акціям компаній. В більшості випадків золото в період нестабільності в глобальній економіці допомагає інвесторам не лише зберегти вільні грошові кошти, але і примножити їх.

ФР: Провідні американські фондові індекси знижуються на відкритті торгів у вівторок на тлі уповільнення зростання ділової активності в Китаї і США, а також із-за риски поширення боргової кризи Європи, що зберігається, на світову економіку, повідомляє РІА Новості.

Індекс DJIA на торгах в Нью-Йорку за станом на 18.01 мск опустився на 0,23% - до 10112,90 пункту. Індекс широкого ринку S&P 500 втратив 0,42% і виявився на рівні 1084,82 пункту. Індекс високотехнологічних компаній NASDAQ просів на 0,09% - до 2255 пунктів.

"Проблема з даними по Китаю полягає в тому, що вони були опубліковані в непідходящий момент, - розповів агентству Bloomberg керівник фондами Ofi Patrimoine Жак Порта (Jacques Porta). - Це сталося на тлі боргових проблемах, що зберігаються, в Європі. Ми знаходимося за ситуації, коли важко щось прогнозувати".

Американські інвестори негативно відреагували на опублікованих у вівторок дані по динаміці ділової активності в оброблювальній промисловості в Китаї за квітень поточного року. За даними Федерації логістики і закупівель КНР, показник в даний період знизився - до 53,9 пункту проти 55,7 пункту місяцем раніше. Аналітики, опитані агентством Bloomberg, прогнозували зменшення індикатора лише до 54,5 пункту. Показник, що перевищує 50 пунктів, вказує на зростання ділової активності в досліджуваному секторі. Дешевшають на відкритті торгів акції компаній нафтового і енергетичного сектора, що викликане невдалими спробами зупинити витік нафти в Мексиканській затоці. Керована британською нафтовою компанією BP платформа Deepwater Horizon затонула біля берегів штату Луїзіана 22 квітня після 36-годинної пожежі, що послідувала услід за потужним вибухом. Витік нафти, яка почалася услід, вже завдав збитку штатам Луїзіана, Алабама, Міссісіпі і загрожує регіону екологічною катастрофою. На торгах в Лондоні акції BP звалилися на 15% після інформації, що з`явилася, про те, що компанія відмовилася від спроби запобігти подальшому витоку нафти за рахунок затоки важкої технологічної рідини в аварійну свердловину. Додатковим негативом для торгівельних майданчиків США у вівторок стало падіння курсу євро до долара до мінімального за чотири роки рівня. Так, єдина для 16 країн єврозони валюта подешевшала до 1,2111 долара за євро, що є мінімальним показником з 14 квітня 2006 року. Інвестори побоюються, що боргова криза продовжить поширюватися по регіону, зачіпаючи все нові і нові країни.

Також учасники ринку бачать загрозу в тому, що запланована в окремих країнах Європи фіскальна консолідація може серйозно пошкодити економічному зростанню в державах єврозони. Змішаний вплив на настрої учасників ринку зробив звіт Інституту управління постачаннями (Institute for Supply Management, ISM), згідно якому індекс ділової активності в секторі оброблювальної промисловості США (ISM Manufacturing) знизився в травні на 0,7 процентного пункту в порівнянні з квітнем і склав 59,7%.

Аналітики, опитані інформаційно-аналітичним інтернет-порталом dailyFX.com, прогнозували зниження показника за звітний період до 59,4%. DJIA (Dow Jones Industrial Average, промисловий індекс Доу-джонса) - середній показник руху курсів акцій 30 найбільших промислових корпорацій.

ПЕК: ТВЕЛ та "Енергоатом" підписали контракт на поставку СЯП

Російська корпорація ТВЕЛ і український "Енергоатом" підписали довгостроковий контракт на постачання свіжого ядерного палива для українських атомних станцій після 2010 року, повідомив у вівторок РІА «Новини» офіційний представник ТВЕЛу.

В Україні працюють чотири АЕС: Запорізька, Південно-українська, Рівненська і Хмельницька, загальною енергопотужністю 13,835 ГВт. Це більше половини потужностей усіх електростанцій України. Монопольним постачальником ядерного палива для українських АЕС є російський атомний холдинг "ТВЕЛ". Термін діючої угоди про постачання палива збігає у 2010 році.

КМУ дозволив Києву залучити 2 млрд. грн. кредитів Кабінет Міністрів України дозволив Київській державній міській адміністрації (КМДА) залучити 2 млрд. грн. кредитів для погашення заборгованості з різниці в тарифах на тепло- і водопостачання перед АК "Київенерго" і ВАТ "Київводоканал".

Про це сказано в постанові уряду №371 від 31 травня, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, КМДА доручено забезпечити перерахування 2 млрд. грн. на окремий рахунок "Київенерго" в Держказначейство для подальшого погашення заборгованості компанії за спожитий газ перед НАК "Нафтогаз України".

КМДА дозволено залучати кредити на ці цілі без проведення тендерних процедур до кінця поточного року. Також КМДА доручено для забезпечення розрахунків за залученими позиками забезпечити надходження додаткових фінансових ресурсів до міського бюджету за рахунок збільшення надходжень від плати за землю і оренду комунального майна.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Київенерго", загальний борг споживачів за електроенергію складає 913 млн. 474 тис. грн. Найбільшими боржниками є: "Київводоканал" - 473 млн. грн., столичний метрополітен - 49 млн. 612 тис. грн., "Киівміськсвітло" - 29 млн. 927 тис. грн., "Київпастранс" - 23 млн. 120 тис. грн. При цьому населення заборговувало 129 млн. 657 тис. грн., міський і районний бюджети (разом) - 15 млн. 703 тис. грн.

У компанії зазначали, що для запобігання відключенню підприємства-боржники повинні були до 25 травня сплатити поточне споживання електроенергії і надати узгоджені графіки погашення існуючих заборгованостей за попередні періоди.

Окрім того, у "Київенерго" заявили, що борг бюджету Києва перед компанією з компенсації різниці між існуючими тарифами на тепло і реальними витратами на його виробництво на 17 травня складає 1 млрд. 868 млн. грн. Загальний борг усіх споживачів "Київенерго" за теплову і електричну енергію складає 2 млрд. 239 млн. 474 тис. грн.

20 травня перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО в інтерв`ю журналістам визнав існування заборгованостей з оплати за надані "Київенерго" послуги комунальним підприємствам і бюджетним установам, а також заборгованість через різницю в тарифах. За словами А. ГОЛУБЧЕНКА, борги накопичилися, зокрема, через відсутність затвердженого міського бюджету. Водночас він заявив, що борг, який склався в Києві через різницю в тарифах, без допомоги уряду столиця не зможе сплатити.

За даними ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", на 17 травня заборгованість АЕК "Київенерго" перед ДК "Газ України" за спожитий у 2009-2010 рр. природний газ складає 2,13 млрд. грн.

Кіпрська компанія сконцентрувала 20,3% акцій «Вінницяобленерго»

Garensia Enterprises Limited сконцентрувала 20,3% акцій ВАТ «АК Вінницяобленерго».

Про це йдеться у повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН.

«Пакет акцій юридичної особи – нерезидента Garensia Enterprises Limited (Кіпр) складає 628 803 штуки акцій, що складає 20,3012% від статутного капіталу ОАО "АК Вінницяобленерго», - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. ВАТ „АК Вінницяобленерго” є домінуючою енергорозподільною компанією у Вінницькій області, 75% акцій якої належать державі.

Підприємство обслуговує 12 тисяч юридичних і 750 тисяч побутових споживачів.

"Вінницяобленерго" в 2009 році скоротило прибуток на 25,79%, або на 7,764 млн. грн., у порівнянні з 2008 роком – до 22,34 млн. грн.

Агро: Урожай озимих зернових очікують на рівні 21 млн. тон

Український гідрометеорологічний центр прогнозує урожай озимини зернових у 2010 р. на рівні близько 21 млн. тон.

Про це сказано у повідомленні Гідрометцентру, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

"Валовий збір зерна озимини з урахуванням площ під культурами і даних Держкомстату складе близько 21 млн. тон", - сказано у повідомленні.

При цьому зазначають, що, враховуючи фактичний стан посівів, наявні запаси продуктивної вологи в грунті, очікувані погодні умови і згідно з агрометеорологічними розрахунками, у 2010 році врожайність озимини очікують: пшениці - 29 ц/га, вівса - 20 ц/га, ячменю - 27 ц/га.

За оцінками фахівців Гідрометеорологічної служби, на 25 травня озимі культури на 65% площ знаходяться у хорошому стані, врожайність цих посівів очікують середню і вище середньої. На площі близько 32% посіви переважно в задовільному стані - очікують врожайність нижче середньої, 3% посівів - у незадовільному стані.

Згідно з комплексною оцінкою впливу погодних умов на формування урожаю озимих культур, умови цього року оцінюють як дещо гірші торішніх і близькі до середніх.

За попередніми розрахунками, дозрівання озимих культур поточного року відбудеться в терміни, близькі до середньобагаторічних.

Уточнення до прогнозу врожайності озимих культур і прогноз врожайності та валового збору усіх зернових, зернобобових і круп`яних культур в Україні складуть наприкінці червня.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні під урожай 2010 року озимину на зерно і зелений корм, включаючи рапс, у господарствах усіх категорій посіяли на площі 10,1 млн. га, що перевищує показник минулого року на 2,9%, або 287,3 тис. га.

Зернові культури на зерно посіяно на площі 8,6 млн. га, що на 3,7%, або 304,9 тис. га, більше від аналогічного показника минулого року, у тому числі пшеницю посіяли на площі 6,668 млн. га (на 2,6% більше), жито - 0,3 млн. га (на 38% менше), ячмінь - на 1,588 млн. га (на 25% більше).

Озимий рапс на зерно посіяли на площі 1,4 млн. га, що на 1,4%, або 19,8 тис. га, менше торішнього.

Промисловість: "Запоріжсталь" понесла 130 тис. дол. збитків від захоплення відвалів

Запоріжжя. Збитки ВАТ "Запоріжсталь" від захоплення відвалів заводу компанією "Деа Рома ЛТД" за чотири робочих дні, що минули з моменту заходу представників компанії на відвали заводу, склали понад 130 тис. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови правління ВАТ "Запоріжсталь" Олександр ПУТНОКІ під час виїзного засідання спецкомісії, створеної головою Запорізької облдержадміністрації.

За його словами, така вартість сировини, яку завод буде вимушений купувати у сторонніх організацій замість сировини, яку раніше підприємство отримувало шляхом переробки власних відвалів на полігоні в Балці Середній.

"Сьогодні ми (спецкомісія і представники ЗМІ - УНІАН) заїхали, і сторонніх начебто немає, але з 27 травня і до 8:45 сьогодні вони були. Сьогодні нам начебто ніхто не заважає - доки працює комісія, проте, враховуючи припис прокурора, наші установки стоять. З четверга (27 травня - УНІАН) ми недоотримали залізовмісних близько 1000 тон - не витягнули і не повернули на виробництво. У грошовому вимірі вартість цих залізовмісних порівнянна з вартістю окатишів - 130-140 доларів за тону. Тобто, ми втратили близько 130-140 тис. доларів, не рахуючи транспортних витрат", - констатував О. ПУТНОКІ.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у другій половині дня представники компанії "Деа Рома ЛТД" зайняли цехи "Дніпроспецсталі" (ДСС), "Запоріжсталі" і Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ), розташовані на території Балки Середньої. Як обгрунтування їх появи на території заводів керівникам меткомбинатов було надано припис прокурора Заводського району Запоріжжя Сергія БОГДАНА. Документ вимагав не перешкоджати здійсненню компанією "Деа Рома ЛТД" робіт на території "техногенного родовища в Балці Середній": підприємствам заборонялися усі види робіт, окрім вивезення в Балку Середню шлаків, у тому числі переробка власних відвалів і вивезення переробленого для використання у виробничих цілях.

Порти: Європейський суд прийняв позов «Укртрансконтейнера» до України Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду позов ПП «Укртрансконтейнер» (УТК) до України, направивши на адресу підприємства письмове повідомлення про це.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної контейнерної компанії (НКК), чиїм дочірнім підприємством є УТК.

УТК звернувся до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі з позовом до України в квітні 2010 року.

Згідно з повідомленням, у зв`язку з вичерпанням всіх внутрідержавних способів захисту своїх прав, інвестор звернувся до Європейського суду.

У позовній заяві УТК вимагає визнання порушення Україною легітимності здійснення судочинства в рамках Конвенції і порушення наступних своїх прав: права на справедливий і публічний розгляд справи підприємства впродовж розумного терміну незалежним і неупередженим судом – п.1.ст.6 Конвенції; права на ефективний спосіб юридичного захисту в національному органі – ст. 13 Конвенції; права на мирне володіння майном – ч.1 ст.1 Протоколу № 1 до Конвенції.

Також інвестор заявив вимоги про справедливу компенсацію у розмірі 1,4 млрд. дол., з урахуванням збитків, завданих незаконним розірванням договору, включаючи упущену вигоду.

Розгляд справи «Укртрансконтейнер проти України» на початковому етапі відбуватиметься у письмовій формі, на основі наданих заявником документів та інформації.

Довідка УНІАН. Прокуратура Одеської області на початку 2009 року виявила порушення договору про спільну діяльність, укладеного між ІМТП і «Укртрансконтейнером», і звернулася з позовом про розірвання до обласного госпсуду.

Основними порушеннями, на думку прокуратури, є невчасне внесення ПП «Укртрансконтейнер» свого внеску і, як наслідок, недотримання планових показників розвитку контейнерного терміналу, внесення внеску не в тій валюті, що передбачалася договором, самовільне захоплення і використання майна, яке в спільну діяльність не передавалося, фінансування власних витрат за рахунок коштів спільної діяльності, відмова підприємства компенсувати порту витрати, пов`язані із загальною спільною діяльністю.

12 травня 2009 р. Одеський госпсуд задовольнив позов і визнав договір розірваним. «Укртрансконтейнер» оскаржив це рішення в апеляційному суді. 26 червня 2009 р. Апеляційний господарський суд Одеської області залишив рішення суду першої інстанції в силі, УТК подав касацію. 26 серпня 2009 р. Вищий господарський суд України задовольнив касацію УТК і визнав договір дійсним. На це рішення подали касації Мінтрансзв’язку, ГПУ, ІМТП.

У самому УТК відзначають, що до кінця 2007 року УТК повністю виконав умови першого етапу програми розвитку терміналу, вклавши в модернізацію терміналу 61 млн. доларів США, в 4 рази збільшивши пропускну спроможність терміналу і в 2,5 разу - фактичний вантажообіг.

Верховний суд України (ВСУ) 3 листопада 2009 р. задовольнив касаційні скарги Генпрокуратури, Мінтрансзв’язку і керівництва Іллічівського морського торгового порту і визнав недійсним договір про спільну діяльність між портом і ПП «Укртрансконтейнер». ВСУ залишив у силі рішення Господарського суду Одеської області від 12 травня 2009 року про розірвання договору.

Суднобудування: "Смарт-Холдинг": інвестзобов`язання щодо ЧСЗ виконуються Під час придбання акцій Чорноморського суднобудівного заводу (ЧСЗ) ЗАТ «Смарт-Холдинг» узяло на себе інвестиційні зобов`язання, які послідовно виконує.

Так у інтерв`ю УНІАН перший заступник генерального директора "Смарт-Холдингу" Олексій ТИМОФЄЄВ прокоментував рішення суду про повернення в державну власність приватизованого пакета акцій ЧСЗ.

“Цього року завод вперше за багато років одержав прибуток, виплачено заборгованість із зарплати, сформовано портфель замовлень”, - сказав він.

О.ТИМОФЄЄВ також відзначив, що “це рішення суду пов`язане з подіями 2003 року, тобто до приходу "Смарт-Холдингу" на ЧСЗ, і не стосується нашої діяльності”.

Водночас, за його словами, нагнітання обстановки навколо цього рішення суду може завдати величезної шкоди Україні, оскільки в недавньому тендері з будівництва серії корветів для ВМС України "Смарт-Холдинг" виступив гарантом фінансової підтримки будівництва кораблів у разі перебоїв з фінансуванням з боку держави.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд м. Києва своїм рішенням від 28 травня ц.р. задовольнив позов Генеральної прокуратури України і визнав недійсними договори, за якими Фондом державного майна України було незаконно продано і надалі перепродано акції ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» у розмірі 90,25% статутного фонду, і зобов`язав покупців повернути спірний пакет акцій державі.

Як повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України, Генпрокуратура за наслідками проведеної перевірки встановила численні порушення вимог чинного законодавства при приватизації пакета акцій ЧСЗ загальною вартістю 116,6 млн. грн., що становить 90,25% статутного фонду підприємства, і подальшому перепродажу цих акцій.

У зв`язку з цим, з метою захисту майнових інтересів держави, Генеральна прокуратура звернулася з позовом до суду.

Нагадаємо, 7 жовтня 2003 року 90,25% акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» були придбані ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф» (нині ВАТ «Судмашпром»), яке раніше контролювали бізнесмени Ігор і Олег ЧУРКІНИ.

Згодом Фонд держмайна України спробував через суд розірвати договір купівлі-продажу. Проте в грудні 2005 року Миколаївський господарський суд відмовив повністю в задоволенні позову на користь ФДМУ, а 24 жовтня 2006 року і Одеський апеляційний суд визнав договір купівлі-продажу дійсним.

14 березня 2007 року Вищий господарський суд України відхилив касаційну скаргу Фонду держмайна і залишив в силі рішення перших інстанцій, зокрема Господарського суду Миколаївської області і Одеського апеляційного госпсуду, що підтвердили право власності ВАТ «Судмашпром» (раніше - ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф») на 90,25% ВАТ «Чорноморський суднобудівний завод».

6 грудня 2007 року Фонд державного майна України узгодив договір між ВАТ «Судмашпром» і ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» з продажу 90,25% пакета акцій ГАХК «Чорноморський суднобудівний завод».

Довідка УНІАН. ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» спеціалізується на виробництві суден повною вантажопідйомністю до 105 тис. тонн, а також виробляє суднові котли, механізми і суднове устаткування. Основні ринки збуту - Україна, РФ, Греція, Естонія.

Група компаній «Смарт-Холдинг» – диверсифікований холдинг з активами в металургійній, агропромисловій, суднобудівній і фінансовій галузях.

Президентом «Смарт-Холдингу» є Вадим НОВИНСЬКИЙ.

ЖКП: У Києві з 1 липня гаряча вода подорожчає на 29%

У Києві з 1 липня тариф на гарячу воду зросте на 29%, на опалення - на 41%.

Відповідне розпорядження Київської міської держаної адміністрації від 31 травня 2010 р. оприлюднено у сьогоднішньому номері муніципальної газети “Хрещатик”.

Згідно з документом, тариф на гарячу воду за наявності засобу обліку води з 1 липня встановлено на рівні 11,75 грн. за 1 куб. м. (зараз 8,80 грн.), за його відсутності в квартирах з ваннами, обладнаними душем, – 41,14 грн. на одну особу на місяць (зараз 30,8 грн.).

Розмір тарифу на централізоване опалення становитиме з 1 липня 2,26 грн. за 1 кв. м. опалювальної площі (зараз 1,6 грн.).

Крім того, у розпорядженні зазначається, що Головне управління з питань цінової політики КМДА за результатами отриманих підприємствами висновків Державної інспекції з контролю за цінами повинно підготувати проект розпорядження про поетапне, з 1 вересня та 1 листопада, приведення тарифів на теплову енергію та комунальні послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води до економічно обгрунтованого рівня.

Цим розпорядженням визнано таким, що втратило чинність з 1 липня ц.р. розпорядження мерії від 30 листопада 2009 р. “Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення”.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня минулого року столична влада оприлюднила нові тарифи на житлово-комунальні послуги для населення, що були введені з 1 червня 2009 р.

Згідно з відповідними розпорядженнями, нові тарифи на воду і опалювання для киян були підвищені приблизно удвічі.

Вартість послуги за холодне водопостачання і водовідведення за наявності квартирного або будинкового лічильника була затверджена у розмірі 3,02 грн. за 1 кубометр (до цього - 1,48 грн.), за відсутності засобу обліку - 16,61 грн. на одну людину (8,14 грн.).

Вартість послуги за гаряче водопостачання і водовідведення за наявності лічильника була затверджена на рівні 13,69 грн. за 1 кубометр (7,38 грн.), без засобу обліку - 47,92 грн. на одну людину (25,89 грн.).

Тариф на послугу з централізованого опалювання для населення за відсутності засобів обліку теплової енергії затверджено у розмірі 2,38 грн. за 1 кв. м опалювальної площі на місяць.

13 жовтня 2009 р. на той час прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд домовився з мерією Києва про впровадження з 1 листопада старих тарифів на тепло і гарячу воду.

Через декілька днів мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що КМДА підписала з «Нафтогазом» і «Київенерго» меморандум, згідно з яким у Києві з 1 жовтня до 10 травня діятимуть знижені тарифи на ЖКП.

Таким чином, було затверджено розмір плати за опалення 1,6 грн. за 1 метр кв. площі, вартість гарячої води при наявності засобів обліку 8,80 грн. за один кубометр, без наявності лічильника - 30,8 грн. на одну особу. Решта тарифів не змінювалась.

27 березня ц.р. перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявив, що після опалювального сезону київська влада планує почати поетапне підвищення тарифів на тепло.

За кордоном: У Росії жорстоко придушені мітинги протесту

Сьогодні опозиція спробувала провести мітинги протесту в кількох містах Росії. У Москві та Санкт-Петербурзі міліція жорстко придушила акції "незгодних".

Влада в Москві та Петербурзі не дала свого дозволу на проведення акцій протесту, і міліція жорстко розігнала присутніх. Як повідомляє "Эхо Москвы", людей валили на землю, били і заштовхували в міліційні автобуси, до них не допускають адвокатів.

На Тріумфальній площі Москви було затримано більше 130 осіб, зокрема члена Бюро руху "Солідарність" Іллю Яшина і головного редактора журналу "Нью Таймс" Євгенію Альбац.

За даними сайту "Каспаров.ру", затримано 170 учасників, є багато побитих міліціонерами. Двоє постраждалих доставлені до лікарні. Серед затриманих - лідери і активісти опозиційних рухів - "Солідарність", "Лівий фронт", "Об`єднаний громадянський фронт", "Оборона", учасники руху обдурених пайовиків, а також журналісти. За даними "Каспаров.ру", до них не допускають адвокатів.

За даними радіо "Свобода", мітинг у Петербурзі був також жорстоко розігнаний, кілька десятків його учасників затримані.

Колона опозиціонерів пройшла від Палацової до Сенатської площі, де був влаштований імпровізований концерт. За наявною інформацією, кілька осіб також намагалися скандувати гасла, але були затримані. Ходу опозиціонерів очолював член Бюро руху "Солідарність" Борис Нємцов, виконавчий директор Об`єднаного громадянського фронту Ольга Курносова і лідер петербурзького відділення партії "Яблуко" Максим Резник.