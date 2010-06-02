Кабмін звільнив заступника глави Мінприроди

Уряд звільнив заступника міністра охорони навколишнього природного середовища України, якого вчора було затримано під час отримання хабара.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання уряду.

«Вчора за рішенням уряду він звільнений з посади за порушення присяги державного службовця, а правову оцінку йому дасть суд», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем’єра, затримання заступника міністра охорони навколишнього природного середовища за отримання хабара має стати суворим уроком для урядовців.

«Ми маємо собі критично визнати, що сталася серйозна кадрова помилка. За неї ми суворо спитаємо з усіх причетних посадових осіб. Я прошу запам’ятати – політичної індульгенції ні в кого не буде. Президент категорично вимагає викоренити корупцію. Правоохоронні органи будуть безкомпромісно переслідувати корупціонерів, і звільняти будемо за посадові злочини в державі», - наголосив він.

«Якщо немає совісті, хай буде страх невідворотного покарання. Ніякого виключення!», - заявив М.АЗАРОВ.

1 червня прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ відомства спільно зі Службою безпеки України затримано «на гарячому» заступника міністра одного з міністерств під час одержання хабара в особливо великому розмірі за сприяння у призначенні на посаду керівника обласного рівня.

Як повідомило поінформоване джерело, в отриманні 200 тис. доларів хабара викрито посадовця Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.