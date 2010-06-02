Азаров заявляє про успіхи законотворчої діяльності

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про відповідальність і успіхи законотворчої діяльності Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, уряду і Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.Азаров заявив сьогодні на засіданні уряду, коментуючи ініційовані Президентом і прийняті Верховною Радою закони.

«По-перше, парламент прийняв довгоочікуваний закон про державні закупівлі. Відсутність цього закону впродовж декількох років створювала шикарні умови для небаченої корупції і марнування народних грошей, гальмувала наведення ладу у сфері державних закупівель, позбавляла можливості зробити хоч би щось корисне для держави. У країні сформувався цілий прошарок кровососів бюджетних коштів. Тепер ми цих упирів ліквідовуємо», - сказав Н.Азаров.

Крім того, за його словами, Президент подав у Верховну Раду принципові та визначальні для успішного оновлення країни законопроекти, зокрема, про принципи зовнішньої і внутрішньої політики і про судовий устрій.

«Ухвалення закону про принципи внутрішньої і зовнішньої політики кардинальним чином змінить правовий простір держави. Внутрішня і зовнішня політика внаслідок цього спиратимуться на не політичну доцільність, особисті смаки і орієнтації, як ми багато разів спостерігали впродовж останніх років, а на закон. Україна стане державою зрозумілою, прогнозованою як для своїх громадян, так і для навколишнього світу», - вважає він.

На думку прем`єр-міністра, при попередній владі правосуддя трансформувалося «у мережу продажу судових рішень за прайс-листами». «Ця ганьба відома усім у світі, хто веде справи в Україні. Треба мати мужність, щоби визнати це і покласти край ганьбі. Президент це зробив. Тепер нам необхідно спільними зусиллями домогтися очищення безумовного і невідворотного верховенства права», - підкреслив він.

Н.Азаров також вважає, що уряду необхідно активізувати роботу з підготовки законопроектів заради забезпечення отримання Україною статусу асоційованого члена в Євросоюзі, створення зони вільної торгівлі з ЄС.