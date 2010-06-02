Томенко: Янукович діє як партійний лідер

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що протягом 100 днів перебування на посту Президента Віктор ЯНУКОВИЧ діяв як партійний лідер, а не глава держави.

Як повідомили УНІАН в прес-службі М. ТОМЕНКА, про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів.

"Головний висновок ста днів роботи нового Президента: Віктор ЯНУКОВИЧ в основному діяв як Президент південно-східної України, Президент російськомовної України і, як максимум Президент Партії регіонів, Комуністів і Блоку Литвина", - наголосив М.ТОМЕНКО.

Він підкреслив, що така стратегія порочна. "Вона посилює регіональний і ціннісний розкол в Україні", - каже віце-спікер.

"Її головним недоліком є те, що усі дії були спрямовані на подальший розбрат і протистояння в Україні, а не на об'єднання", - додав він.

Водночас М. ТОМЕНКО наголосив, що виборці, які підтримували В. ЯНУКОВИЧА, "очевидно, задоволені його діяльністю". Тому, на його думку, сто днів діяльності нового Президента не варто розглядати як загальнонаціональне або регіональне свято.

"Ходять чутки, що чиновники на місцях планують серйозно відзначити цю подію і влаштувати для себе свято, проте, це не дата для святкування, а дата, яка примушує Віктора ЯНУКОВИЧА проаналізувати помилки і почати діяти як Президент усієї держави", - підкреслив М.ТОМЕНКО.

"Тому, підсумовуючи, можна сказати, що Віктор ЯНУКОВИЧ упродовж ста днів діяв швидше як партійний, а не державний лідер", - сказав віце-спікер.