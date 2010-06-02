Янукович оголосив про початок першого етапу реформ в Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив про початок реалізації першого етапу економічних реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, відкриваючи засідання Комітету з економічних реформ, яке проходить сьогодні в Адміністрації Президента.

"Я оголосив перший етап реформ, які повинні привести нас до успіху", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

За його словами, мета реформ "проста і ясна: Україна протягом десяти років повинна увійти до 20 найбільш розвинених країн світу".

"Рівень життя громадян України повинен відповідати європейським стандартам. Для цього ми маємо намір, передусім, зробити стабільним економічний розвиток. Ми понизимо дефіцит бюджету і стабілізуємо державний борг. Ми ослабимо податкове навантаження і розширимо податкову базу. Ми понизимо інфляцію. Забезпечимо кредитування економіки і розвиток фінансового ринку" - заявив Президент України.

Він також сказав, що реформи передбачають збільшення фінансової і витратної автономії регіонів.

Глава держави також висловив упевненість, що реформи забезпечать зменшення адміністративного навантаження на бізнес.

Серед інших планів керівництва держави В. ЯНУКОВИЧ назвав завершення приватизації і ефективне управління державною власністю.

"Ми стимулюватимемо інноваційний розвиток, розвиток вільної торгівлі з Європейським Союзом і країнами СНД, що значно сприятиме введенню безвізового режиму з ЄС", - також сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Глава держави при цьому підкреслив, що запропонована програма реформ сприятиме підвищенню ефективності електроенергетики, вугільної, нафтогазової промисловості і житлово-комунального господарства.

"Ми модернізуємо транспортну інфраструктуру, створимо ринок землі, підвищимо ефективність сільськогосподарського сектора. Ми ще скоротимо структуру державних органів і підвищимо професіоналізм державних службовців", - заявив Президент.