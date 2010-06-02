Головним завданням Горбаля є збереження Євро-2012 для Львова

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що новопризначений голова Львівської обласної державної адміністрації Василь ГОРБАЛЬ повинен буде зробити усе можливе для збереження Євро- 2012 для Львова, і це завдання стане для губернатора політичною і персональною зоною відповідальності.

Про це сказано у переданому агентству УНІАН коментарі О. ГОЛОБУЦЬКОГО щодо кадрової політики Адміністрації Президента в регіонах.

"Для ГОРБАЛЯ зберегти Євро- 2012 для Львова стане питанням честі", - підкреслив експерт, оскільки, на його думку, це може стати першим і дуже серйозним успіхом для Львівського губернатора, якому доводиться працювати в "умовах, наближених до бойових".

О. ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що питання Євро- 2012 для команди Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА стає "чи не ідеологічним, підміняючим національну ідею" і у разі ефективної його реалізації можна буде говорити про реальне об'єднання Сходу і Заходу України.

"Що стосується Львова, то ситуація тут дуже критична. Не секрет, що сьогодні в професійних колах активно обговорюють можливість позбавлення Львова статусу міста-господаря Євро. І в цьому випадку лише активність влади і бізнесу може дати очікувані позитивні результати", - наголосив експерт.

На його думку, кадрова політика Президента на місцях зводиться не до пошуку компромісу з регіональними елітами, а до формування альтернативної вертикалі впливу.

"В цілому призначення губернаторами яскравих партійних політиків, що не мають відношення до місцевих еліт, вже набуває характеру цілеспрямованої стратегії. Судячи з усього, в Адміністрації Президента ЯНУКОВИЧА вирішили не загравати з регіональними елітами, роблячи вибір між групами впливу, а формувати абсолютно альтернативну вертикаль впливу", - заявив О. ГОЛОБУЦЬКИЙ.