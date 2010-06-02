Курс НБУ на 03.06.10
18:21, 02 червня 2010Різне
0
Офіційний курс НБУ на 03.06.10100 USD - 792.5600 (2 червня - 792.5100)100 EUR - 968.3498 (2 червня - 963.2959)10 RUR - 2.5411 (2 червня - 2.5507)Облікові курси банківських металів на 03.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-96771.58 (2 червня-96666.41)961 XAG 10 Срібло-1460.69 (2 червня-1450.29)962XPT10Платина-121974.98(2 червня-122363.54)964 XPD 10 Паладій-35823.71 (2 червня-35979.95)
Офіційний курс НБУ на 03.06.10
100 USD - 792.5600 (2 червня - 792.5100)
100 EUR - 968.3498 (2 червня - 963.2959)
10 RUR - 2.5411 (2 червня - 2.5507)
Облікові курси банківських металів на 03.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-96771.58 (2 червня-96666.41)
961 XAG 10 Срібло-1460.69 (2 червня-1450.29)
962XPT10Платина-121974.98(2 червня-122363.54)
964 XPD 10 Паладій-35823.71 (2 червня-35979.95)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter