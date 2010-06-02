Курс НБУ на 03.06.10

Офіційний курс НБУ на 03.06.10100 USD - 792.5600 (2 червня - 792.5100)100 EUR - 968.3498 (2 червня - 963.2959)10 RUR - 2.5411 (2 червня - 2.5507)Облікові курси банківських металів на 03.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-96771.58 (2 червня-96666.41)961 XAG 10 Срібло-1460.69 (2 червня-1450.29)962XPT10Платина-121974.98(2 червня-122363.54)964 XPD 10 Паладій-35823.71 (2 червня-35979.95)

Офіційний курс НБУ на 03.06.10 100 USD - 792.5600 (2 червня - 792.5100) 100 EUR - 968.3498 (2 червня - 963.2959) 10 RUR - 2.5411 (2 червня - 2.5507) Облікові курси банківських металів на 03.06.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-96771.58 (2 червня-96666.41) 961 XAG 10 Срібло-1460.69 (2 червня-1450.29) 962XPT10Платина-121974.98(2 червня-122363.54) 964 XPD 10 Паладій-35823.71 (2 червня-35979.95)

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