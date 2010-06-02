Головне на 2 червня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив про початок реалізації першого етапу економічних реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, відкриваючи засідання Комітету з економічних реформ, яке проходить сьогодні в Адміністрації Президента.

"Я оголосив перший етап реформ, які повинні привести нас до успіху", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

За його словами, мета реформ "проста і ясна: Україна протягом десяти років повинна увійти до 20 найбільш розвинених країн світу".

"Рівень життя громадян України повинен відповідати європейським стандартам. Для цього ми маємо намір, передусім, зробити стабільним економічний розвиток. Ми понизимо дефіцит бюджету і стабілізуємо державний борг. Ми ослабимо податкове навантаження і розширимо податкову базу. Ми понизимо інфляцію. Забезпечимо кредитування економіки і розвиток фінансового ринку" - заявив Президент України.

Він також сказав, що реформи передбачають збільшення фінансової і витратної автономії регіонів.

Глава держави також висловив упевненість, що реформи забезпечать зменшення адміністративного навантаження на бізнес.

Серед інших планів керівництва держави В. ЯНУКОВИЧ назвав завершення приватизації і ефективне управління державною власністю.

"Ми стимулюватимемо інноваційний розвиток, розвиток вільної торгівлі з Європейським Союзом і країнами СНД, що значно сприятиме введенню безвізового режиму з ЄС", - також сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Глава держави при цьому підкреслив, що запропонована програма реформ сприятиме підвищенню ефективності електроенергетики, вугільної, нафтогазової промисловості і житлово-комунального господарства.

"Ми модернізуємо транспортну інфраструктуру, створимо ринок землі, підвищимо ефективність сільськогосподарського сектора. Ми ще скоротимо структуру державних органів і підвищимо професіоналізм державних службовців", - заявив Президент.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН заявляє, що наступного тижня в Україну прибуде його радник для оцінки економічної ситуації в державі.

Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, про це Д.СТРОСС-КАН заявив під час телефонної розмови з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Сторони обговорили подальшу співпрацю України з Міжнародним валютним фондом у контексті підготовки нової програми співробітництва.

Програмою економічних реформ передбачено поступове вирівнювання пенсійного віку чоловіків і жінок протягом 10 років.

Це передбачено Програмою економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», яку сьогодні схвалив Комітет із економічних реформ при Президенті України.

Програма передбачає три етапи пенсійного реформування. На першому етапі (до кінця ц.р.) передбачається введення фіксованого розміру пенсійного внеску для підприємців-спрощенців, обмежити розмір максимальних пенсій.

На другому етапі (до кінця 2012 р.) планується створити стимули для того, щоб громадяни після досягнення пенсійного віку продовжували працювати, а також збільшити мінімальний термін страхового стажу для отримання пенсії за віком, скасувати необгрунтовані пільги з дострокового виходу на пенсію, почати поступове вирівнювання пенсійного віку жінок і чоловіків, поступовий перерозподіл ставки внеску на пенсійне страхування від роботодавця на працівника. Також передбачено підвищити нагляд за накопичувальними пенсійними фондами, ввести накопичувальну систему державного пенсійного страхування й ввести обов`язкові корпоративні пенсійні схеми для фінансування дострокових і спеціальних пенсій для окремих категорій професій, пов`язаних із ризиком для життя.

До кінця третього етапу (до кінця 2014 р.) заплановано диверсифікувати схеми приватного пенсійного страхування, ввести програми спільного інвестування тощо.

Для стабілізації солідарної пенсійної системи програмою передбачається необхідність підвищити мінімальну тривалість страхового стажу для отримання пенсії за віком із 5 до 15 років; вирівняти пенсійний вік для жінок і чоловіків (поступово з кроком 0,5 року протягом 10 років); наблизити пенсійний вік до європейських стандартів (65 років) для учасників другого рівня пенсійної системи; стимулювати пізніший вихід на пенсію шляхом підвищення нормативної тривалості стажу з 20/25 років до 30/35 років із одночасним збільшенням коефіцієнта обліку наднормативного стажу або відстрочення виходу на пенсію. Також пропонується звільнити солідарну систему від дострокових і пільгових пенсій; обмежити максимальний розмір пенсій, які виплачуються з солідарної системи; виплачувати пенсії за віком для всіх пенсіонерів, які працюють, в розмірах, визначених законом про обов`язкове пенсійне страхування; перерозподіляти частку внеску на пенсійне страхування від роботодавця до працівника; відокремити внесок на соціальне страхування від єдиного податку; скоротити пільги із дострокового виходу на пенсію.

У документі також наголошується, що для введення накопичувального рівня пенсійної системи необхідно визначити розмір внесків, оцінити величину одного року стажу в солідарній системі для учасників дворівневої системи; передати Пенсійному фонду функції збору й адміністрування коштів другого рівня пенсійної системи, ввести систему єдиних пенсійних рахунків; забезпечити можливість залучати приватні компанії для управління активами.

Передбачається, що за підсумками реформування пенсійної системи співвідношення середніх розмірів пенсій і зарплат становитиме не менше 45%, по солідарній системі – 40%; співвідношення середніх розмірів пенсій жінок і чоловіків буде не нижче 75%; ставка відрахувань на пенсійне страхування – не більше 35%; співвідношення обсягу пенсійних витрат із ВВП – не більше 12% до 2014 р.

Програма економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» передбачає до кінця 2010 року ввести мораторій строком на 5 років на розширення списку діючих видів соціальної підтримки населення.

Відповідну програму сьогодні схвалив Комітет із економічних реформ при Президенті України.

Проведення реформи передбачено в три етапи: I - до кінця 2010 р., II - до кінця 2012 р. і III - до кінця 2014 р.

На першому етапі, окрім мораторію на розширення видів соцпідтримки населення, передбачаються зміни до законодавства щодо нормування споживання послуг при наданні соцпідтримки; розробка механізму соцмоніторингу та аудиту доходів претендентів на допомогу; аудит видів соцдопомоги і пільг.

На другому етапі реформи передбачається перейти до принципу адресності для всіх видів соцпідтримки, виняток – допомога при народженні дитини, інвалідам із дитинства та дітям-інвалідам, а також пільги особам, які мають виняткові заслуги перед Україною; забезпечити облік у системі надання й споживання теплової енергії, води для учасників програм житлових субсидій, встановити необхідне обладнання для обліку споживання транспортних послуг; інтегрувати житлові пільги в систему житлових субсидій; а також створити єдине соцагентство (на основі структур Міністерства праці та соціальної політики) з обслуговування осіб, які потребують соціальної підтримки.

На третьому етапі передбачається введення карток соціальної допомоги й моніторинг соцпрограм і аудиту програм соціальної підтримки населення.

Для посилення адресності всіх видів соцпідтримки необхідними є такі заходи: об`єднання всіх видів соцдопомоги в єдину програму соцзахисту (виняток – допомога при народженні дитини, інвалідам із дитинства і дітям-інвалідам), але з урахуванням доходів одержувачів допомоги; впровадження непрямих методів оцінювання доходів громадян, які претендують на отримання соціальної підтримки.

Програма передбачає, що результатом цих реформ буде зниження на 1/3 питомої ваги небідного населення серед одержувачів соцпідтримки; зниження показників використання природного газу на 15% до 2014 р.; зниження показників використання решти ресурсів мінімум на 3% щорічно до 2014 р.

Уряд планує щороку гасити 20% ПДВ-облігацій, випущених для відшкодування заборгованості з податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

«Передбачається, що папери (ПДВ-облігації – УНІАН) будуть випущені на п`ять років, і щороку п`яту частину ми гаситимемо повністю», – сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він зазначив, що на сьогодні немає можливості встановити дохідність облігацій вище 5,5%. Проте, за словами віце-прем`єра, якщо облігації масово не реалізовуватимуться, дисконт може збільшитися.

«Дисконт, якщо всі зараз почнуть продавати ці папери на ринку, може бути й більшим. Якщо не поспішатимуть, потримають вказані цінні папери і не будуть всі випускати на ринок, то дисконт значно скоротиться», – сказав С.ТІГІПКО.

Сьогодні українські банки купуютьамериканську валюту в середньому по 7,92 грн./дол., продають – по 7,96 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо підвищився, порівняно з 1 червня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,95 грн./дол., із продажу – в межах 7,95-7,98 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,3% відучора й сьогодні становить 9,58 грн./євро, курс продажу – на 0,2%, до 9,78 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,50-9,68 грн./євро, з продажу – в межах 9,72-9,83 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 1 червня, знизився на 0,4% і сьогодні становить 0,2475/0,2575 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2530 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,93 грн./дол., продажу – 7,96 грн./дол. Курс дещо підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,95 грн./дол., із продажу – в межах 7,95-7,98 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва не змінився відучора й сьогодні становить 9,62/9,76 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,50-9,96 грн./євро, з продажу – в межах 9,72-9,88 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,2%, порівняно з 1 червня, й сьогодні становить 0,2489/0,2584 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2530 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2560-0,2620 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,89/7,98 грн., євро – 9,55/9,87 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,91/7,968 грн., євро – 9,48/9,90 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,904/7,949 грн., євро – 9,55/9,80 грн., рубль – 0,2490/0,2560 грн.

(УНІАН)