Янукович найближчим часом звільнить деяких губернаторів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що вже має претензії до деяких голів обласних державних адміністрацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з новопризначеними головами районних державних адміністрацій України, на якій також були присутні керівники облдержадміністрацій.

Особливу увагу місцевих керівників Президент звернув на важливість «цілковитого усвідомлення ними відповідальності за свою роботу, бажання працювати та неприпустимості марнування часу».

«Кожен державний службовець повинен бути свідомим закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики – що його треба буде виконувати і втілювати в життя у своїй повсякденній роботі», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, зауваживши, що цей закон, власне, і визначає стратегічний курс нашої країни.

У цьому контексті він відзначив доцільність вже ближчим часом зробити перші висновки з роботи новопризначених голів ОДА.

«У мене вже є серйозні претензії до деяких губернаторів. І, швидше за все, найближчим часом ми будемо приймати рішення про їх звільнення чи переведення на іншу роботу. Це абсолютно нормально. Багато часу ми чекати не будемо. Якщо будемо бачити, що людина не здатна організувати ефективну роботу, пропонуватимемо піти на іншу», – пояснив свою позицію В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України також наголосив, що очікує від керівників місцевої виконавчої влади ефективної та системної роботи відповідно до започаткованого в державі курсу реформ, визначених законодавством стратегічних пріоритетів та очікувань суспільства.