Нафтова пляма у Мексиканській затоці наближається до Флориди

Нафтова пляма в Мексиканській затоці наближається до штату Флорида.

Як повідомляє радіо «Свобода», на думку експертів, вона досягне Флориди у п`ятницю. Таким чином, у небезпеці опиниться екологія вже чотирьох американських штатів.

Раніше генеральний прокурор США Ерік ХОЛДЕР оголосив про порушення кримінальної справи у зв`язку з витіканням нафти після аварії на буровій платформі компанії British Petroleum 20 квітня.

Витікання нафти, як і раніше, не вдається зупинити. Те, що сталося, називають найбільшою екологічною катастрофою в історії США.