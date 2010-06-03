Азаров назвав позитиви закону про засади зовнішньої і внутрішньої політики

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ визначив позитиви у разі ухвалення парламентом законопроекту «Про засади зовнішньої і внутрішньої політики України».

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Верховної Ради, представляючи даний законопроект, він сказав, що його ухвалення «кардинально змінить правовий простір держави». За словами М.АЗАРОВА, внутрішня і зовнішня політика «будуть спиратися не на політичну доцільність, особисті уподобання», а на закон.

На його думку, це «величезний поступ» на шляху верховенства права, зміцнення демократичних засад існування держави, на шляху розвитку інститутів громадянського суспільства.

Як сказав М.АЗАРОВ, йому зрозуміло, чому попередня влада «опиралася прийняттю засад зовнішньої і внутрішньої політики, адже це закон, який унеможливлює здійснення авантюрної політики і не дає можливості нав’язувати суспільству те, що воно не підтримує».

М.АЗАРОВ вважає, що даний закон стане тим стандартом, з яким буде звірятися вся нормотворча діяльність влади. Він наголосив, що у такому випадку не буде «нормотворчості на власний розсуд, не буде соціально-економічних, з дозволу сказати, експериментів, які замучили народ України».

Він наголосив, що не буде ситуації, яка «шокувала суспільство, коли вищі посадові особи тишком підписали листа про згоду на приєднання до Плану дій щодо вступу у НАТО, і дізналася держава про це випадково – від американського сенатора».

За словами прем’єра, також не повториться ситуація, коли від Президента України та від усієї держави протягом двох років «ховали текст газової угоди, що завдала економіці шкоди порівняно із втратами від військових дій».

Як зауважив М.АЗАРОВ, також не буде ситуації, коли розпуск парламенту використовується як «авторитарний важіль для зміни влади і політичного курсу».

На його переконання, з ухваленням закону зміцниться «конституційний порядок».

Він зазначив, що завдяки ухваленню цього закону «громадяни України отримають відповідь, куди рухається держава».

Прем’єр вважає, що також це сприятиме узгодженій роботі усіх гілок влади.

Як сказав М.АЗАРОВ, Україна стане «державою зрозумілою, прогнозованою та відповідальною як щодо своїх громадян, так і щодо зовнішнього світу».

Він зазначив, що головне у законопроекті – це підтвердження позаблокового статусу України.

За словами М.АЗАРОВА, Президент пропонує зняти з порядку денного питання, яке «розколювало суспільство, відволікало від пошуку власних ефективних шляхів розвитку держави». Він зазначив, що одночасно Україна робить «геополітичний вибір зрозумілий і стабільний як для сусідів, так і для світових центрів впливу». Він вважає, що такий вибір буде сприйнято «з полегшенням і розумінням».