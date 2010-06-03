ВР ухвалила законопроект Президента
Верховна Рада ухвалила за основу запропонований Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ проект закону “Про засади внутрішньої та зовнішньої політики”.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 253 народних депутати з 430, зареєстрованих у сесійній залі.
Зокрема, законопроект підтримали 171 депутат від Партії регіонів, 23 – від БЮТ, 10 – від НУ-НС, 27 – від КПУ, 19 – від Блоку Литвина та 3 позафракційних.
При цьому 81 депутат проголосував проти ухвалення цього проекту закону.
Як повідомляв УНІАН, у своєму законопроекті “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” В.ЯНУКОВИЧ пропонує виключити із законодавства норми, за якими держава інтегрується в євроатлантичний безпековий простір та прагне набуття членства у НАТО.
Також Президент пропонує визначити пріоритетною засадою зовнішньої політики набуття нашою державою членства у Європейському Союзі.
Крім того, у проекті закону про засади зовнішньої і внутрішньої політики зазначається, що “Україна як європейська позаблокова держава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне співробітництва з усіма зацікавленими партнерами, уникаючи залежності від окремих держав, груп держав чи міжнародних структур”.
При цьому дотримання Україною політики позаблоковості означає “неучасть України у військово-політичних союзах, пріоритетність участі у вдосконаленні та розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного співробітництва з НАТО та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес”.