Політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ узяв курс на жорстку централізацію влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

На думку В.Карасьова, 100 днів президентства В.Януковича продемонстрували, що він узяв політичний курс на звуження політичної сфери в суспільстві.

За словами експерта, В.Янукович хоче скорочення конкурентної сфери, зменшення можливостей для політичної боротьби між владою і опозицією.

Також В.Карасьов вважає, що Президент прагне зробити владу менш представницькою. Зокрема, за його словами, спостерігається звуження представницьких функцій законодавчого органу, тобто Верховної Ради. Як приклад він навів рішення В.Януковича виступити із зверненням не у Верховній Раді, як це було завжди, а в Палаці «Україна». Таким чином, вважає політолог, В.Янукович ігнорує парламент як головну політичну арену.

Крім того, на думку В.Карасьова, Президент прагне нівелювати розподіл влади на гілки, зменшити різницю між ними. За словами експерта, В.Янукович прагне, щоби всіма політичними процесами міг керувати Президент.

Також політолог припускає, що новообрана влада поступово закриватиметься від суспільства. На думку В.Карасьова, таким чином може бути сформована модель, схожа на ту, яка існувала в СРСР.