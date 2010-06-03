100 днів влади показали прямий відступ від обіцянок

Народний депутат від БЮТ, прем'єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ заявляє, що перші 100 днів нинішньої влади - це 100 днів прямого відступу від ключових обіцянок, які були дані в соціальній сфері, зневага законодавства і Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні опозиційного уряду.

С. СОБОЛЄВ зауважив, що нинішня влада, по суті, створила сприятливі умови "лише для однієї категорії наших громадян - для тих, хто профінансував виборчу кампанію Віктора ЯНУКОВИЧА, для тих, хто представляє сьогодні найбільший бізнес, і хто фактично керує державою».

С. СОБОЛЄВ підкреслив, що ключовими пунктами оголошених владою реформаторських заходів є підвищення пенсійного віку і підняття тарифів на житлово-комунальні послуги. За його словами, якщо саме це і є реформами влади, то такі реформи "нікуди не приведуть".

С. СОБОЛЕВ заявив, що сьогодні відбувається "повний відступ від проголошених програмних принципів Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, чинної коаліції і чинного уряду в соціальній сфері". Він сказав, що це стосується і питань оплати праці, і пенсійного забезпечення. "Повний провал"! - сказав він.

С. СОБОЛЄВ наголосив, що усі пропозиції Партії регіонів, які вони ініціювали, коли вони були в опозиції, сьогодні не приймають.

Він розповів також, що у сфері енергетичної безпеки фактично "без жодного рішення парламенту на сьогодні прийняті рішення уряду або РНБО про повернення власникам, які придбали власність незаконно, ключових запасів газу, ключових родовищ газу і фактично – здачу українських пріоритетів в енергетичній безпеці».

С. СОБОЛЄВ підкреслив, що в аграрній сфері зроблені кроки до повернення "до старої системи розподілу несплаченого ПДВ аграрним виробникам". За його словами, такі рішення "зривають усю програму підтримки аграрного сектора".

Як стверджує С. СОБОЛЄВ, стався і "прямий відступ від ключової тези - підтримки малого бізнесу".

Також, за його словами, нинішня влада фактично уперше в умовах кризи заклала витрати для Адміністрації Президента, уряду, Верховної Ради і центральних органів влади, які на 20-27% перевищують витрати попереднього року. За його словами, передбачений 1 млрд. грн. для Адміністрації Президента - це, по суті, "прямо вкрадені кошти у найменш забезпечених верств населення".

С. СОБОЛЄВ підкреслив, що нинішня влада нехтує Конституцією і законами України. Він каже, що "згортаються демократичні права, зокрема, право на свободу слова". За його словами, відбувається "прямий тиск і вплив на ЗМІ щодо відповідного донесення інформації і подачі альтернативних позицій".

Він заявив, що в питаннях зовнішньої політики також "прямий відступ від Конституції і законодавства України".