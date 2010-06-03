Янукович заявляє, що Україна готова до глибинних реформ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна готова до реалізації глибинних реформ в усіх сферах життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи з посланням до українського народу в палаці "Україна".

"Ми створили передумови для реалізації нового курсу на глибинні реформи і системну модернізацію країни, яка охоплюватиме усі сфери громадського життя і завершить нову хвилю необхідних соціально-економічних перетворень", - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що країна має перші позитивні тенденції в національній економіці. За його словами, поступово росте ділова активність і промислове виробництво, спадає напруженість у фінансовому секторі.

Президент також наголосив, що сьогодні нова, згуртована влада здатна реалізувати реформи.

Він підкреслив, що люди чекають змін, і, відповідаючи сподіванням людей, він пропонує курс глибинних реформ. За його словами, реформи реалізовуватимуть під гаслом: "Не люди для реформи, а реформи для людей».