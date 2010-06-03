Янукович ініціює підписання декларації про партнерство

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність підписання декларації про стратегічне партнерство з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у посланні до українського народу.

«Думаю, нам доцільно повернутися до ідеї підписання декларації про стратегічне партнерство України та Росії», - заявив він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що в українсько-російських відносинах слід провести інвентаризацію міжнародно-правових двосторонніх угод з метою підкріплення положень Договору про дружбу, співробітництво і партнерство.

Глава держави також вкотре заявив про наміри підготувати десятирічну програму соціально-економічного співробітництва України і Росії, яка, за його словами, дозволить повноцінно реалізувати цей базовий договір про дружбу між країнами.

«Наша тверда позиція – відносини з Росією розвиватимуться по висхідній», - наголосив Президент і зазначив, що головним пріоритетом у цьому є економічна сфера

При цьому, за його словами, стратегічне партнерство України і Росії є важливою складовою, зокрема, європейської безпеки.