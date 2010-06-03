Головне на 3 червня

Кабінет міністрів України запровадив додатково одну посаду заступника міністра економіки України та призначив на неї Василя МАРМАЗОВА.

Тексти відповідних розпоряджень від 2 червня 2010 року за підписом прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщено на Урядовому порталі.

Ще одним розпорядженням від 2 червня В.МАРМАЗОВА звільнено з посади заступника міністра внутрішніх справ України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає протягом 5 років завершити приватизацію державного майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи з посланням до українського народу в палаці "Україна".

"Ставлю завдання: завершити протягом 5 років приватизацію державного майна як широкомасштабний проект трансформації державної власності", - підкреслив Президент.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає прийняття Податкового кодексу цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи з посланням до українського народу в палаці "Україна".

В. ЯНУКОВИЧ підкреслив необхідність реформування вітчизняної податкової системи.

"Я вимагатиму якнайшвидшого реформування вітчизняної податкової системи. Вона є однією з найбільш складних і непрозорих у світі. Ставлю перед усіма амбітне завдання - у наступний, 2011 рік, увійти з новим Податковим кодексом", - сказав Президент.

Голова правління, генеральний директор ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" Володимир БОЙКО не виключає, що комбінат може в перспективі розглянути питання про об`єднання з компаніями, що мають власну сировинну базу.

Як повідомляє газета трудового колективу ММК ім.Ілліча "Іллічівець", про це В. БОЙКО заявив під час прес-конференції в Маріуполі 2 червня.

"Коли відіб`ємо атаки, повернемо власність і усе відновимо, у перспективі розглядатимемо питання про об`єднання", - цитує видання гендиректора комбінату.

За його словами, без власного концентрату, коксу і руди комбінату буде складно. "Якби сьогодні вирішилося питання з поверненням ПДВ, ми б нормально жили і розвивалися, але з початку року нам повернули тільки 250 млн. грн., а абстрактних коштів уже понад 1 млрд"., - підсумував В. БОЙКО.

Міністерство аграрної політики України прогнозує виробництво 2,1-2,2 млн. тонн цукру цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час круглого столу заступник міністра аграрної політики України Іван ДЕМЧАК.

За його словами, площі під цукровим буряком дозволяють прогнозувати урожай цієї культури на рівні 16 млн. тонн. "Це кількість 16 млн. тонн за тієї ситуації, що є на цукрових заводах, ми повинні мати десь 2,1-2,2 млн. тонн цукру", - сказав заступник міністра.

Він нагадав, що зараз ведуться переговори з Росією і досягнута попередня домовленість про виділення квот для реалізації українського бурякового цукру на російському ринку.

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України підтримує будівництво дешевого невисотного житла з використанням нових технологій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА.

За його словами, йдеться про будівництво невисотних житлових будинків із застосуванням технології тришарової стіни, що складається з OSB -плити, утеплювача і гіпсокартону.

Міністр сказав, що така стіна завтовшки 200 мм дає більше тепла, ніж цегляна завтовшки 0,5 м

В. ЯЦУБА пояснив, що такі технології дозволяють прискорити будівництво житла і практично в два рази понизити його вартість.

"Ми пропонуємо зробити таку вулицю, щоб кожен бізнесмен побудував будинок, обробив, і зробити тест-драйв для тих охочих, які хочуть розв`язати свою житлову проблему", - додав він.

Також міністр повідомив, що керівництво Київської області висловило готовність виділити землі для реалізації таких проектів, зокрема, запропонували два варіанти розміщення вулиць: один - біля Борисполя, другий - в Хотянівці.

Водночас, заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Дмитро ІСАЄНКО додав, що є ще і третій варіант розташування ділянки - біля станції метро "Червоний хутір" в Києві.

Відповідаючи на питання, скільки подібного роду будинків буде побудовано, В.ЯЦУБА сказав: "Скільки вистачить сил у бізнесу. Місто виділить їм вулицю, і вони побудують. Потім вони реалізують ці будинки. Зараз ми набрали 17 охочих будувати".

Фонд державного майна України (ФДМ) уклав договір конфіденційності на ознайомлення з підприємством, що приватизовувалося, - ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" ще з двома компаніями-резидентами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.

Таким чином, на сьогодні ФДМ уклав договори конфіденційності всього з сімома компаніями - п`ятьма резидентами і двома нерезидентами.

Відповідно до укладених договорів, компанії зможуть відвідати підприємство, що приватизовується, і безпосередньо ознайомитися з його діяльністю.

Програму добудови незавершених об`єктів житлового будівництва зі ступенем готовності понад 70% c наступним викупом квартир для черговиків-пільговиків почнуть фінансувати з липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник міністра регіонального розвитку і будівництва України Дмитро ІСАЄНКО.

"Ті 5 млрд. грн., які уряд виділяє міністерству для будівництва доступного житла і кредитування забудовників, ми з упевненістю можемо сказати, що, починаючи з липня, гроші підуть на конкретні будівництва", - сказав він.

Заступник міністра нагадав, що, зокрема, це 2 млрд. грн. на пільгове кредитування забудовників під 14% річних в гривнях, яке здійснюватиме Державна іпотечна установа.

Д. ІСАЄНКО уточнив, що список забудовників, які братимуть участь у програмі кредитування, підбирають місцеві органи влади.

"Ми домовилися із забудовниками, що 30% вартості житла ми передаватимемо конкретній фізичній особі, яка придбаватиме квартиру", - додав він.

Заступник міністра пояснив, що з 1,040 млрд. грн., передбачених у Стабілізаційному фонді держбюджету на будівництво доступного житла, перших 45 млн. грн., які міністерство планує отримати у липні, скерують на реалізацію пілотних проектів, щоб відпрацювати схему добудови на практиці.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9240/7,9310 грн./дол., до 12:00 ціни підвищилися до 7,9280/7,9315 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9265/7,9315 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 14:45 Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9250/7,9256.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2561/0,2564 грн./рубль до 12:00 звузився спред - 0,2562/0,2563 грн./рубль. До закриття ціни знизилися до 0,2558/0,2559 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль впав і склав 31,0299 рубля за долар (- 0,1451).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2230/1,2325 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,7375/9,7485 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 9,7465/9,7545 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до 9,7070/9,7175 грн./євро.

(УНІАН)