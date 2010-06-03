Курс НБУ на 04.05.10

Офіційний курс НБУ на 04.05.10100 USD - 792.5300 (3 червня - 792.5600)100 EUR - 972.2758 (3 червня - 968.3498)10 RUR - 2.5653 (3 червня - 2.5411)Облікові курси банківських металів на 04.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-96668.85 (3 червня-96771.58)961 XAG 10 Срібло-1447.95 (3 червня-1460.69)962XPT10Платина-123872.44(3 червня-121974.98)964 XPD 10 Паладій-36614.89 (3 червня-35823.71)

Офіційний курс НБУ на 04.05.10 100 USD - 792.5300 (3 червня - 792.5600) 100 EUR - 972.2758 (3 червня - 968.3498) 10 RUR - 2.5653 (3 червня - 2.5411) Облікові курси банківських металів на 04.05.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-96668.85 (3 червня-96771.58) 961 XAG 10 Срібло-1447.95 (3 червня-1460.69) 962XPT10Платина-123872.44(3 червня-121974.98) 964 XPD 10 Паладій-36614.89 (3 червня-35823.71)

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