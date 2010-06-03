Курс НБУ на 04.05.10
19:41, 03 червня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 04.05.10100 USD - 792.5300 (3 червня - 792.5600)100 EUR - 972.2758 (3 червня - 968.3498)10 RUR - 2.5653 (3 червня - 2.5411)Облікові курси банківських металів на 04.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-96668.85 (3 червня-96771.58)961 XAG 10 Срібло-1447.95 (3 червня-1460.69)962XPT10Платина-123872.44(3 червня-121974.98)964 XPD 10 Паладій-36614.89 (3 червня-35823.71)
Офіційний курс НБУ на 04.05.10
100 USD - 792.5300 (3 червня - 792.5600)
100 EUR - 972.2758 (3 червня - 968.3498)
10 RUR - 2.5653 (3 червня - 2.5411)
Облікові курси банківських металів на 04.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-96668.85 (3 червня-96771.58)
961 XAG 10 Срібло-1447.95 (3 червня-1460.69)
962XPT10Платина-123872.44(3 червня-121974.98)
964 XPD 10 Паладій-36614.89 (3 червня-35823.71)
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