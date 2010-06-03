Заступника глави МВС Мармазова призначено заступником Цушка

Кабінет міністрів України запровадив додатково одну посаду заступника міністра економіки України та призначив на неї Василя МАРМАЗОВА.

Тексти відповідних розпоряджень від 2 червня 2010 року за підписом прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщено на урядовому порталі.

Ще одним розпорядженням від 2 червня В.МАРМАЗОВА звільнено з посади заступника міністра внутрішніх справ України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Як повідомляв УНІАН, В.МАРМАЗОВ був призначений на посаду заступника міністра внутрішніх справ у зв’язках з Верховною Радою та іншими органами державної влади в грудні 2006 року за поданням тодішнього міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКО.

В квітні 2008 року Кабінет міністрів під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО звільнив В.МАРМАЗОВА з посади заступника міністра внутрішніх справ України у зв’язках з Верховною Радою України та іншими органами державної влади у зв’язку зі скороченням кількості посад заступників міністра.

23 липня 2008 року Кабмін знову призначив В.МАРМАЗОВА заступником глави МВС.