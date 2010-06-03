Заступника глави МВС Мармазова призначено заступником Цушка
Кабінет міністрів запровадив додатково посаду
Кабінет міністрів України запровадив додатково одну посаду заступника міністра економіки України та призначив на неї Василя МАРМАЗОВА.
Тексти відповідних розпоряджень від 2 червня 2010 року за підписом прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщено на урядовому порталі.
Ще одним розпорядженням від 2 червня В.МАРМАЗОВА звільнено з посади заступника міністра внутрішніх справ України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Як повідомляв УНІАН, В.МАРМАЗОВ був призначений на посаду заступника міністра внутрішніх справ у зв’язках з Верховною Радою та іншими органами державної влади в грудні 2006 року за поданням тодішнього міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКО.
В квітні 2008 року Кабінет міністрів під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО звільнив В.МАРМАЗОВА з посади заступника міністра внутрішніх справ України у зв’язках з Верховною Радою України та іншими органами державної влади у зв’язку зі скороченням кількості посад заступників міністра.
23 липня 2008 року Кабмін знову призначив В.МАРМАЗОВА заступником глави МВС.