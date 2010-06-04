Сьогодні відбудеться прес-конференція Януковича
08:14, 04 червня 2010Різне
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Транслюватиме НТКУ
Сьогодні у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудеться прес-конференція Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА (з 12.00 до 13.00) для представників центральних, регіональних та іноземних засобів масової інформації, присвячена 100 дням перебування на посаді глави держави.
Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, представники ЗМІ запрошуються до «Українського дому» на 10.00 для проходження контролю на безпеку.
Захід у прямому ефірі транслюватиме НТКУ.
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