Сьогодні відбудеться прес-конференція Януковича

Сьогодні у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудеться прес-конференція Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА (з 12.00 до 13.00) для представників центральних, регіональних та іноземних засобів масової інформації, присвячена 100 дням перебування на посаді глави держави.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, представники ЗМІ запрошуються до «Українського дому» на 10.00 для проходження контролю на безпеку.

Захід у прямому ефірі транслюватиме НТКУ.