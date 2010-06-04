Пляжі в Одесі, Криму і на Миколаївщині закрито

Через відхилення в пробах води закрито один річковий пляж у Первомайську Миколаївської області, пляж у селищі Піщане Бахчисарайського району Криму, а також пляжі в Ялті та Одесі.

Ці зони відпочинку перебувають під наглядом СЕС, і купання там заборонено. повідомив на брифінгу після проведення селекторної наради Державної санітарно-епідеміологічної служби України Головний державний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров`я, за його словами, в Одесі з 28 травня закрито 9 пляжів. "СЕС спрацювала своєчасно. Були виявлені суттєві погіршення якості води в Чорному морі і попереджено населення. Сьогодні купання в морі заборонено. Вчора взяті проби води для лабораторних аналізів, результати будуть завтра. Залежно від результатів, заборону на купання буде знято або продовжено", - сказав Г.Рожков.

За його словами, станом на 1 червня в Україні працювали лише 174 пляжі, тоді як всього у 2010 році у Криму, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, Севастополі і Києві повинні діяти 900 пляжів і рекреаційних зон.

«Основною причиною того, що пляжі не було відкрито, є неготовність дозвільних документів», - пояснив Головний державний санітарний лікар України.

Так, за його словами, у Криму із 336 пляжів на 3 червня працювало лише 156, у Запорізькій області – 31 із 332, у Севастополі і Херсонській області на 1 червня не був відкритий жоден зареєстрований пляж. "У Києві з 12 пляжів працює один пляж – «Дитячий» у Гідропарку, решта не мають дозволів на відкриття, хоча ці об’єкти були обстежені й у лабораторних пробах води відхилень немає", - сказав він.

Г.РОЖКОВ наголосив, що СЕС постійно контролює якість морської і річкової води. «На тих пляжах, де в пробах води виявлені відхилення від норми, купання заборонено і проводиться нагляд», - запевнив він.