Уряд Японії у повному складі пішов у відставку
09:42, 04 червня 2010Різне
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Прем"єр не виконав передвиборної обіцянки
Уряд Японії на чолі з прем`єр-міністром Юкіо ХАТОЯМОЮ у повному складі пішов у відставку.
Про це було оголошено у п`ятницю на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє радіо «Свобода».
Про свій намір залишити крісло прем`єра, а також піти з поста лідера правлячої Демократичної партії Ю.ХАТОЯМА оголосив ще у середу.
Він узяв на себе відповідальність за невиконання передвиборної обіцянки домогтися закриття військової бази США на острові Окінава.
Новим прем`єр-міністром Японії стане нинішній міністр фінансів Наото КАН. Його було обрано новим лідером правлячої партії.
Пізніше у парламенті пройде офіційна процедура його затвердження на посаді.
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