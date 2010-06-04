Уряд Японії у повному складі пішов у відставку

Уряд Японії на чолі з прем`єр-міністром Юкіо ХАТОЯМОЮ у повному складі пішов у відставку.

Про це було оголошено у п`ятницю на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє радіо «Свобода».

Про свій намір залишити крісло прем`єра, а також піти з поста лідера правлячої Демократичної партії Ю.ХАТОЯМА оголосив ще у середу.

Він узяв на себе відповідальність за невиконання передвиборної обіцянки домогтися закриття військової бази США на острові Окінава.

Новим прем`єр-міністром Японії стане нинішній міністр фінансів Наото КАН. Його було обрано новим лідером правлячої партії.

Пізніше у парламенті пройде офіційна процедура його затвердження на посаді.