Анонс на 4 червня

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

Відбудеться засідання Міжвідомчої експертної ради з вирішення спірних питань щодо застосування податкового законодавства. У роботі візьмуть участь голова ДПА України Олександр Папаіка, зам.председателя ДПА України Сергій Лєкарь, керівники структурних підрозділів ДПАУ, представники громадськості та бізнесу.

Прес-конференція начальника Держархбудінспекції Олександра Бондаренка, присвячена актуальним питанням здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та ліцензування в будівництві, зокрема: спрощення дозвільних процедур у будівництві; забезпечення прозорості видачі дозволів на виконання будівельних робіт; завершення реформування процедури прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів та ін.

Прес-конференція Президента України для представників центральних, регіональних та іноземних ЗМІ, присвячена 100 дням перебування Віктора Януковича на посаді Президента України.

Прес-конференція Юлії Тимошенко для центральних та регіональних ЗМІ.

Круглий стіл на тему: "Оціночна діяльність в Україні: актуальні аспекти саморегулювання і законодавчі виклики". Організатор: ВГО "Федерація оцінювачів бізнесу та інтелектуальної власності". Учасники: Тетяна Павлюк, президент Федерації оцінювачів бізнесу та інтелектуальної власності; Павло Міхайліді, президент "Союзу кризових менеджерів України"; Роман Третяк, директор ТОВ "Центр земельно-екологічних досліджень"; Віталій Троян, директор ТОВ "Універсальна Консалтингова Група"; Андрій Єременко, ТОВ Центр точної оцінки; Віктор Кучеренко, ТОВ Майнекс та інші.

У рамках робочої поїздки Першого віце-прем`єр-міністра України Андрія Клюєва в Запоріжжі відбудеться нарада з актуальних проблем і перспектив розвитку Запорізької області. У програмі: 10-30 - ознайомлення з роботою ВАТ «Мотор Січ»; 13-00 - нарада з вирішення проблемних питань та про перспективи розвитку Запорізької області; 15-30 брифінг для ЗМІ.

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