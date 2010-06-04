ЄС може схвалити безвізовий режим для Албанії та Боснії і Герцеговини

Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу вважає за можливе схвалити безвізовий режим для Албанії та Боснії і Герцеговини, як тільки ці країни виконають усі необхідні вимоги.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було досягнуто 3 червня на засіданні Ради у Люксембургу.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Єврокомісія запропонувала запровадити безвізовий режим для Албанії та Боснії і Герцеговини.

Пропозиція передбачає скасування необхідності отримання короткотермінових віз для громадян цих балканських країн, які матимуть біометричні паспорти, для відвідування країн-членів ЄС (крім Великої Британії та Ірландії) і країн, що входять до Шенгенської зони – Швейцарія, Норвегія та Ісландія.

Євросоюз розпочав безвізовий діалог з цими двома країнами на початку 2008 року на підставі “Дорожньої карти” для переходу до безвізового режиму.

Наприкінці 2009 року ЄС уже запровадив безвізовий режим для громадян Сербії, Чорногорії та Македонії.