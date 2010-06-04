Президент відмінив запрошення журналістам відвідати «Межигі’я»
Треба час на організацію відвідин
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відмінив своє сьогоднішнє запрошення журналістам відвідати резиденцію "Межигір'я" і переніс його на пізніший термін.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.
Вона уточнила, що через 15 хвилин у глави держави запланована міжнародна зустріч.
"Я не можу сьогодні це для вас зробити, на жаль", - сказала Г. ГЕРМАН і додала, що таке відвідування "Межигір'я" відбудеться, але пізніше.
За її словами, "це дійсно був експромт" (запрошення з боку Президента України відразу після прес-конференції відвідати "Межигір'я" - УНІАН).
Як сказала заступник глави АП, щоб організувати за такий короткий термін відвідування представниками ЗМІ "Межигір'я", "треба бути геніальним менеджером і організатором". "Є речі, які не можу зробити навіть я", - наголосила Г. ГЕРМАН.