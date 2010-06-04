Янукович виявився таким, як того боялися багато експертів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виявився саме таким, як того боялися багато експертів.

Так британське видання The Economist охарактеризувало перші 100 днів президентства лідера Партії регіонів.

Автор публікації зазначає, що "авторитарні тенденції адміністрації ЯНУКОВИЧА не викликають ніяких сумнівів", а "корупція стала невід'ємною ознакою в Україні".

"Влада також намагається звести рахунки з Юлією ТИМОШЕНКО, колишнім прем'єр-міністром і основною суперницею ЯНУКОВИЧА на виборах. Було відновлено стару корупційну справу щодо ТИМОШЕНКО і замовлена перевірка діяльності її уряду, яка проводитиметься не фінансовими аудиторами, а американською юридичною фірмою, - сказано у статті. - Водночас були закриті усі не розслідувані до кінця справи щодо соратників ЯНУКОВИЧА".

Експерт наголошує на тому, що "перші 100 днів президентства Віктора ЯНУКОВИЧА налякали багатьох на заході".

"ЯНУКОВИЧ погодився продовжити термін перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року в обмін на дешевший газ, дозволив російським спецслужбам повернутися в Крим, а також викликав стурбованість з приводу повернення цензури в засоби інформації. Він не впровадив ніяких серйозних реформ", - пише автор статті.

Але при цьому видання нагадує, що 2 червня уряд представив програму економічних реформ.

"Вказані реформи передбачають збільшення ціни на газ і повний перегляд пенсійної системи. Основне питання у тому, чи знайде ЯНУКОВИЧ політичну волю для впровадження реформ, які можуть зробити його непопулярним. Якщо він на це піде, українська політика може перетворитися на трилер. Якщо ні, вона, швидше за все, стане фільмом жахів", - сказано в аналітичному матеріалі.

The Economist зазначає, що "перешкоди на шляху інтеграції України в ЄС пов'язані не з її зближенням з Росією, а з внутрішньою політикою, слабкими інститутами і жахливим станом економіки".