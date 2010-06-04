Тимошенко: Янукович порушує присягу Президента

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ порушує президентську присягу.

> Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю. ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

> "Президент, який приймав присягу, зобов`язався усіма своїми силами і справами захищати суверенітет і незалежність України. Ми сьогодні почали з перших днів перебування на посаді Президента втрачати і свої суверенні права, і свої незалежні території", - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

> Лідер БЮТ також вважає, що В. ЯНУКОВИЧ порушує присягу в частині захисту прав і свобод громадян. "Це що, коли в міліції вбивають? Коли кортежі переїжджають людей і машини, коли за це ніхто не несе відповідальність? Може, права і свободи людей - це коли студентів палицями розганяють з мітингів? А може, права і свободи людей - це коли учора опозицію навіть не пустили для того, щоб виразити своє бачення навіть на мінімальних зборах біля того приміщення, де ЯНУКОВИЧ читав свої порожні фрази? Я думаю, що усе це не є правами і свободами людей", - додала вона.

> Окрім того, за словами Ю. ТИМОШЕНКО, В. ЯНУКОВИЧ не сприяє підвищенню авторитету України у світі. Лідер БЮТ вважає, що про це свідчить попередження організації Freedom House про можливість втрати Україною статусу вільної країни.

> "Такий Президент для якої-небудь держави був би визначений профнепридатним. Вважаю, що якщо спиратися не на надії, до яких звикли спадкоємці КУЧМИ, а якщо спиратися на присягу Президента, він є профнепридатним", - резюмувала Ю. ТИМОШЕНКО.