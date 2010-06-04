Головне на 4 червня

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО впевнений, що Україна домовиться з Міжнародним валютним фондом про укладення нової програми співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді.

«Я впевнений, що ця програма буде», - заявив віце-прем`єр.

С.ТІГІПКО також повідомив, що наступного тижня до України прибуде місія МВФ для подальшого обговорення умов співпраці.

При цьому він зазначив, що підхід МВФ щодо надання кредиту дещо змінився і зараз сума кредитних коштів, яка може бути використана для покриття дефіциту бюджету, буде істотно зменшена, і основна частина кредиту йтиме на поповнення валютних резервів Національного банку України.

«Вони (кошти кредиту) не будуть проїдені, а підуть на валютні резерви Національного банку», - сказав С.ТІГІПКО.

Держпідприємство «Антонов» планує восени 2010 р. завершити програму сертифікаційних випробувань нового 99-місного літака Ан-158. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП «Антонов».

У повідомленні наголошується, що успішна експлуатація Ан-148 сприяє успішному просуванню лінійки літаків Ан-148/-158 на ринок.

«До теперішнього часу, відповідно до підписаних договорів і угод, сформовано замовлення на 96 літаків цього сімейства. У період до 2024 р. плануються постачання більше 390 таких машин», – відмічено в повідомленні.

При цьому ДП “Антонов” нагадує, що 2 червня 2010 р. виповнився рік з дня введення в експлуатацію регіонального реактивного літака нового покоління Ан-148. Своїх перших комерційних пасажирів Ан-148, виготовлений на ДП «Антонов», доставив під прапором авіакомпанії «АероСвіт» з Харкова до Києва.

До теперішнього часу цей літак виконав 968 комерційних рейсів, перевіз 38249 пасажирів, освоїв внутрішні авіамаршрути України, а також міжнародні траси з України до Москви, Тбілісі, Риги, Бєлграда, Варшави, Будапешта, Софію, Стокгольма, Афін, Женеви.

Україна готова збільшити пропускну спроможність газотранспортної системи для прокачування газу до Європи до 200 млрд. куб. м на рік у разі зацікавленості в цьому країн Європейського Союзу і Росії.

Про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на прес-конференції в Києві, яку транслював Перший Національний канал.

За його словами, процес переговорів щодо газотранспортного консорціуму «сьогодні рухається тільки у напрямі розширення кола парламентерів. Сьогодні до цього кола входять Росія, деякі країни Європейського Союзу».

«Окрім переговорів, жодного кроку в цьому напрямі не зроблено. Яка буде застосована модель, якщо ми рухатимемося цим шляхом, я не готовий сьогодні сказати», – зазначив він.

При цьому Президент додав, що «я готовий сказати лише одне, ми зацікавлені в збереженні, як мінімум, обсягів прокачування газу через українську газотранспортну систему у бік Європи на рівні не менше 120 млрд. куб. м».

«Ми безумовно зацікавлені, щоб ця система працювала надійно і був надійний технічний зміст цієї системи. Ми обов`язково робитимемо це власними силами, але якщо йтиметься про збільшення обсягів прокачування газу до Європи, якщо в цьому буде зацікавлений Європейський Союз і Росія, ми готові будемо розглянути цей проект», – сказав Президент.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «ми запропонували таку ідею і говоримо, що така можливість є – поетапно збільшити обсяги поставок газу до Європи до 200 млрд. куб. м».

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що перший етап – це будівництво газопроводу «Богородчани-Ужгород», другий етап – модернізація діючої газотранспортної системи без її зупинки і третій етап – будівництво нової нитки газопроводів паралельно з існуючою.

"Все це розписано в часі, як це можна зробити. Проект можна здійснити не менш ніж за 10 років у цілому. А якщо говорити поетапно: перша черга – це 2-3 роки; друга черга – 3-4 роки", - сказав Президент.

Для того, щоб держава увійшла до банку "Надра", його зовнішня заборгованість має бути реструктуризована, мінімум, на 7 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, виступаючи сьогодні у Верховній Раді.

"Якщо уряд входитиме туди (у банк "Надра" - УНІАН), то нам треба, щоб уся зовнішня заборгованість була реструктуризована, мінімум, на 7 років. Таку ж реструктуризацію для цього банку провів Національний банк України" - сказав С. ТІГІПКО.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що питання щодо створення міжнародного консорціуму з експлуатації, управління і модернізації української газотранспортної системи зараз не просунулося далі від проведення переговорного процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Ці процеси сьогодні рухаються тільки у напрямку розширення кола переговорів", - повідомив Президент України.

Він уточнив, що учасниками цього переговорного процесу, окрім української сторони, є представники Росії, а також деяких країн Європейського Союзу.

"Окрім переговорів, жоден крок у цьому напрямку поки що не зроблений", - констатував глава держави.

Він також наголосив, що не готовий сьогодні сказати, яка буде застосована модель щодо подальшого функціонування ГТС України.

"Я хочу сказати лише одне: ми зацікавлені в збереженні як мінімум об`ємів в прокачуванні газу через українську ГТС у бік Європи на рівні не менше 120 млрд. куб. м газу", - заявив глава держави. Він також підкреслив, що Україна, безумовно, зацікавлена, щоб ця система працювала надійно, за умов належного її технічного змісту.

Водночас Президент України вкотре підкреслив існування можливості збільшити об`єми постачань газу в Європу до 200 млрд. кубометрів газу на рік.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, це може статися поетапно протягом близько десяти років за умови участі в цьому проекті зацікавлених сторін, у першу чергу російської та європейської.

Валові міжнародні резерви Національного банку України у травні 2010 року, за оперативними даними, виросли на 1,3% - до 26 млрд. 705,7 млн. дол.

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж в доларовому еквіваленті) за травень 2010 року склав 9 млрд. 664,1 млн. дол. При цьому сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за минулий місяць склало 1 млрд. 050,5 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземної валюти за гривню в доларовому еквіваленті) за підсумками травня склав 2 млрд. 828,4 млн. дол., у т.ч. обсяг валюти, купленої банками у населення, - 1 млрд. 399,7 млн. дол., обсяг валюти, проданої населенню, - 1 млрд. 428,7 млн. дол.

Банківські вклади населення у валюті (у доларовому еквіваленті) за минулий місяць зменшилися на 65,3 млн. дол. і на 31 травня 2010 року склали 14 млрд. 636 млн. дол.

Також повідомляють, що у квітні 2010 року приріст реального ефективного обмінного курсу (РЕОК) гривні щодо грудня 2009 року склав 4,6%. За даними НБУ, це було обумовлено як перевищенням інфляції в Україні її зваженого показника по країнах - основних торговельних партнерах (на 2,2 п.п.), так і посиленням номінального ефективного обмінного курсу гривні (на 2,4%). Останнє сталося унаслідок зміцнення гривні щодо ряду вільно конвертованих валют, включаючи долар, євро, японську ієну і т.п.

В Україні у травні 2010 року грошова маса збільшилася на 2,1% (з початку року - на 7%) - до 521,5 млрд. грн., а монетарна база - на 1,6% (з початку року - на 4,2%) - до 203,2 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

При цьому регулювальник зазначає, що збільшення грошової пропозиції у травні відбувалося головним чином через здійснення Нацбанком операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському ринку.

За даними Нацбанку, загальний обсяг депозитів у травні збільшився на 2,4% (з початку року - на 9,2%) - до 358 млрд. грн. Зокрема, темпи приросту депозитів юридичних осіб у травні склали 4,2% (з початку року - 6,4%) - до 123,8 млрд. грн., обсяг депозитів населення збільшився на 1,5% (з початку року - на 10,8%) - до 234,3 млрд. грн. При цьому приріст депозитів населення в національній валюті (17,9%) більш ніж утричі перевищує відповідний показник коштів в іноземній валюті (4,6%).

Обсяг операцій з мобілізації НБУ коштів банків у травні склав 17,6 млрд. грн., обсяг операцій з рефінансування банків - 24,2 млн. грн. (з початку року - 99 млрд. грн. і 3,84 млрд. грн. відповідно).

Зростання ліквідності банків у травні певним чином стримували також за рахунок проведення Нацбанком операцій з двостороннього котирування державних облігацій України, у межах яких було продано державних облігацій за номінальною вартістю на суму 1,4 млрд. грн. (з початку року - на 7,5 млрд. грн.) і придбано на суму 0,4 млрд. грн. (з початку року - на 2,7 млрд. грн.).

Кошти уряду в національній валюті на рахунках в Національному банку України у травні скоротилися на 13,2% - до 5,5 млрд. грн..

У НБУ нагадали, що з 1 травня 2010 року банки повинні формувати увесь обсяг обов`язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України (до цього на окремому рахунку банки формували 50% від суми обов`язкових резервів, сформованих за попередній звітний період резервування).

Загальний обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками в травні і перерахованих на окремий рахунок в Нацбанку України, склав майже 9 млрд. грн. Обсяг коррахунків банків у травні знизився на 16,1% (з початку року - на 1,7%) - до 17,1 млрд. грн.

За даними НБУ, середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 15,6% у квітні до 14,6% у травні, а в іноземній валюті - з 11,5% до 10,8% відповідно. Середньозважена вартість депозитів у гривні за цей період зменшилася з 13,1% до 11%, а в іноземній валюті - з 8,3% до 8,1%.

На міжбанківському кредитному ринку середньозважена ставка за договорами у травні залишилася без змін - 2,6% річних за незначного зниження вартості кредитів овернайт - до 1,3% з 1,4% в квітні 2010 року.

"Позитивні тенденції, які відбулися на грошово-кредитному ринку, поки що не привели до активізації процесів кредитування: загальний обсяг залишків кредитних вкладень у травні зменшився на 0,2% (з початку року - на 2,9%) - до 696,6 млрд. грн. Така динаміка кредитів у травні була зумовлена зменшенням кредитів, наданих населенню (на 1%), тоді як обсяг кредитів, наданих юрособам, збільшився на 0,2% (у тому числі в національній валюті - на 1,2%) ", - сказано у повідомленні.

НАК «Нафтогаз України» провела оплату за газ, куплений у ВАТ «Газпром» у травні цього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Нафтогазу».

Згідно з повідомленням, НАК перерахувала «Газпрому» більш як 730 млн. дол.

Компанія відзначає, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яку було укладено між «Нафтогазом» і «Газпромом» 21 квітня ц.р., ціна імпортованого в травні природного газу визначалася з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за 1 тис. куб. м.

(УНІАН)