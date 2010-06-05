Курс НБУ на 07.05.10

Офіційний курс НБУ на 07.05.10100 USD - 792.1300 (4 червня - 792.5300)100 EUR - 955.3088 (4 червня - 972.2758)10 RUR - 2.5496 (4 червня - 2.5653)Облікові курси банківських металів на 07.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-95332.85 (4 червня-96668.85)961 XAG 10 Срібло-1406.82 (4 червня-1447.95)962XPT10Платина-122463.30(4 червня-123872.44)964 XPD 10 Паладій-35645.85 (4 червня-36614.89)

Офіційний курс НБУ на 07.05.10 100 USD - 792.1300 (4 червня - 792.5300) 100 EUR - 955.3088 (4 червня - 972.2758) 10 RUR - 2.5496 (4 червня - 2.5653) Облікові курси банківських металів на 07.05.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-95332.85 (4 червня-96668.85) 961 XAG 10 Срібло-1406.82 (4 червня-1447.95) 962XPT10Платина-122463.30(4 червня-123872.44) 964 XPD 10 Паладій-35645.85 (4 червня-36614.89)

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