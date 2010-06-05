МінЖКГ пропонує знизити поріг для отримання субсидій

Міністерство житлово-комунального господарства пропонує уряду розглянути питання про можливість зниження порогу для отримання громадянами житлових субсидій з 20% до 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді з питань розрахунків за газ, яку проводив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, заявив міністр ЖКГ Олександр ПОПОВ.

Він підкреслив, що такий захід дасть змогу поліпшити розрахунки населення за споживані енергоресурси.

«Населення не сплатило послуги на 5,6 млрд. грн. І ми дійшли висновку, що приблизно 7% споживачів, я маю на увазі населення, вже системно не оплачують спожиті комунальні послуги, і приблизно половина цього числа населення - це люди, які, в принципі, могли б це робити, проте із соціальних причин вони не дотягують до рівня отримання субсидій. І тому не платять. У нас прохання: якщо можна, то доручити нашому міністерству, Міністерству соціальної політики і Мінфіну зробити розрахунки щодо можливості зниження порогу субсидій з 20% до 15% для того, щоб, по-перше, додатково захистити людей, а по-друге, ми б значний борг, який накопичився в цих людей, могли б реструктуризувати. І потім віддати в рахунок їхньої оплати», - сказав О.ПОПОВ.