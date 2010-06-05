Нафтова пляма з Мексиканської затоки досягла штату Флоріда

Нафта, що розлилася в результаті випадку на буровій платформі BP в Мексиканській затоці, досягла побережжя штату Флоріда, повідомляє РІА Новості із посиланням на Рейтер. Відпочиваючі на пляжі Пенсакола, який вважається в рекламних проспектах одним із "найбіліших пляжів", в п`ятницю побачили на піску смолисті кульки і чорні застиглі шматки з нафтою, які вимило хвилями на берег. Забруднення пляжу Пенсакола показали по декількох американських телеканалах.

Нафта на пляжах означає серйозний економічний удар по місцевому туризму, повідомив CNN сенатор-демократ Біл Нельсон (Bill Nelson), кажучи про наслідки забруднення побережжя Флоріди. За його словами, в штаті вже відбуваються відміни турів, і ресторанний бізнес трохи спав. Флоріді з щорічним доходом від індустрії туризму в 60 мільярдів доларів також загрожує найбільша екологічна катастрофа в історії, відзначає агентство.

Керована BP платформа Deepwater Horizon затонула біля берегів штату Луїзіана 22 квітня після 36-годинної пожежі, що послідувала за потужним вибухом. Витік нафти, яка почалася услід, вже завдав збитку штатам Луїзіана, Алабама, Міссісіпі і загрожує регіону екологічною катастрофою. Минулого тижня операція ВР по затоці важкої технологічної рідини в аварійну свердловину для запобігання подальшому витоку сировини не увінчалася успіхом. Компанія зробила ще одну спробу. Підводні роботи компанії в четвер на глибині 1,5 тисяч метрів зрізали бурову трубу, що виходить з аварійної свердловини, вище за противовыбросового превентора (пристрій для герметизації гирла свердловини). Потім був успішно розміщений захисний сифон. Нафта і газ з аварійної свердловини тепер частково поступають в резервуари що знаходиться на поверхні моря танкера, заявила напередодні прес-служба BP. За словами представника компанії Дуги Саттлса, можливо за допомогою захисного сифона зупинити 90% витоків нафти. Раніше агентство Рейтер із засланням на командувача береговою охороною США адмірала Теда Аллена повідомляло, що сифон BP збиратиме близько 1 тисячі баррелів нафти в день. Але це лише мала частина від загального об`єму витоку, який складає, за оцінкою фахівців, до 19 тисяч баррелів в день. Кількість закачуваної нафти збільшуватиметься, коли ВР закриє отвори в нижній частині кришки сифона, заявив Аллен в ході телефонної конференції. Уряд США на попередньому тижні оцінив розмір витоку в 12-19 тисяч баррелів в день. Таким чином, інцидент в Мексиканській затоці став найбільшим аварійним розливом нафти в США, масштаби якого перевищили наслідку від краху танкера Exxon Valdez біля берегів Аляски в 1989 році. Тоді з судна, що сіло на мілину, вилилося близько 260 тисяч баррелів нафти.

З моменту аварії акції ВР на Лондонської фондової біржі втратили приблизно третину своєї вартості, знизившись з рівня близько 650 пенсів за акцію в середині квітня до приблизно 440 пенсів за акцію в даний час. Тим часом, BP виплачує компенсацію. За даними агентства Франс Пресс, близько 14 тисяч підприємств і фізичних осіб в штатах Луїзіана, Міссісіпі, Алабама і Флоріда отримали авансові платежі на втрати в бізнесі у зв`язку з розливом нафти.