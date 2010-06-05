У Китаї понад 50 людей загинули від повеней

Число загиблих від повеней в Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю перевищило 50 чоловік, пошкоджено 15 водосховищ, повідомляє РІА Новості з посиланням на агентство Синьхуа.

Проливні дощі, що охопили регіон в кінці травня, привели до масштабного сходу зсувів і затоплення цілих повітів району. За останніми даними, загинуло 51 людина, доля ще два доки залишається невідомою.

Всього в регіоні лиха знаходяться близько 2 мільйонів чоловік, сотні з них вже евакуйовані в безпечні регіони. У регіоні затоплені сельхозугодия і зерносховища. Як повідомляє агентство, роботу із-за стихії припинили 75 місцевих підприємств різних сфер. Власті б`ють тривогу у зв`язку з пошкодженнями, виявленими на 15 районних водосховищах. Штучним водоймищам загрожують зсуви і піддмиви берегів. Економічний збиток від нинішньої повені ще лише належить підрахувати.