Завтра дощі пройдуть лише у Криму та Приазов'ї

Завтра в Україні опади не очікуються, лише у Криму та Приазов`ї місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південній частині 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 7-12°, у південній частині та місцями у східних областях 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 20-25°, у Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.

У Київській області у неділю опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.