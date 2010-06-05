ГОЛОВНЕ на 5 червня

Хроніка дня

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ПЕК: «Нафтогаз» учора перерахував «Газпрому» 5,8 млрд. грн. за травневий газ «Нафтогаз України» перерахувала ВАТ «Газпром» 5,8 млрд. грн. за імпортований у травні природний газ.

Про це сказав міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО сьогодні під час селекторної наради під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА з питань розрахунків за спожиті енергоносії, повідомляє Урядовий портал.

«Вчора був здійснений платіж НАК «Нафтогаз України» російському «Газпрому» в обсязі 5,8 млрд. грн. за спожитий країною газ у попередньому місяці», - наголосив Ю.БОЙКО.

Міністр додав, що уряд виконує свої зобов’язання, попри існуючі на сьогодні складнощі з розрахунками за газ всередині країни.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактами купівлі-продажу і транзиту газу, а також доповненням до них, НАК «Нафтогаз України» повинна оплачувати вартість купленого газу щомісячно не пізніше 7-го числа наступного місяця. «Газпром», у свою чергу, 80% вартості транзиту газу повинен оплачувати до 6-го числа наступного місяця, 20% – до 20-го числа наступного місяця.

Ціни на нафту в п`ятницю обвалилися більше ніж на 3 долари

Ціни на нафту на світових ринках в п`ятницю обвалилися більш ніж на 3 долари на тлі негативної статистики по безробіттю в США, повідомляє агентство Ассошиейтед Прес.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість липневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 3,10 долара - до 71,51 долара за баррель. Ціна липневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IÑE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів впала на 3,32 долара - до 72,09 долара за баррель.

Бойко: У державі надзвичайна ситуація з розрахунками за енергоносії

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО зазначає, що за два місяці ситуація з погашенням боргів за використаний газ внутрішніми споживачами істотно не змінилася і залишається надзвичайно складною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з питань розрахунків за газ, яку проводив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«У нас дійсно надзвичайна ситуація з розрахунками за енергоносії. Це особливо складно зрозуміти, адже що ми два місяці тому вже проводили нараду і ставили питання таким же чином. Країна і уряд готуються до зими, а в такій ситуації, коли 8 млрд. - заборгованість за всіма категоріями споживачів за газ і приблизно 1 млрд. – за електроенергію, підготуватися до зими буде дуже складно», - сказав Ю.БОЙКО.

Міністр зазначив, що найбільш складна ситуація з розрахунками склалася в підприємствах теплокомуненерго в регіонах.

«5 млрд. грн. З них 2 млрд. винні Київ і 3 млрд. - всі інші області», - сказав Ю.БОЙКО. При цьому він зазначив, що по Києву було прийнято кілька рішень, проте результату досі немає. «Йде якесь листування в пресі, запевняють, що спілкуються з банками, а віз, даруйте, і нині там», - сказав Ю.БОЙКО.

За його словами, підприємства теплокомуненерго в областях не виконують графіки погашення заборгованості, які були прийняті два місяці тому, і виконання графіків становить 56%.

При цьому, зазначив Ю.БОЙКО, досі немає ніяких кадрових рішень стосовно керівництва підприємств ТКЕ за невиконання графіка.

«Якщо міністерство вживає заходи стосовно керівників організацій, які не виконують графіки, і кадрові рішення будуть найближчим часом ухвалені по деяких ТЕЦ, насамперед, це буде Одеська ТЕЦ, а за нею інші, то з боку губернаторів жодного кадрового рішення ми не бачимо», - сказав Ю.БОЙКО.

У зв`язку з цим він звернувся до А.КЛЮЄВА з проханням звернути особливу увагу на ситуацію, що склалася.

Фінанси: Якщо євро не стабілізується, криза буде важчою за 2008 р. - Медведєв

Президент РФ Дмитро Медведєв розраховує на те, що Європі удасться стабілізувати ситуацію зі своєю валютою, оскільки інакше це загрожує кризою, яка буде важча, ніж криза 2008 років, передає РІА Новості. "Зараз головне, аби наші європейські партнери змогли стабілізувати ситуацію, аби той стабілізаційний пакет, який був прийнятий в результаті задоволений складних консультацій, я сподіваюся, що цей пакет спрацює, і загальна ситуація в єврозоні буде абсолютно стабільною", - сказав Медведєв на прес-конференції за підсумками переговорів з канцлером ФРН.

"Це потрібно і для самої єврозони, це потрібно для партнерів єврозони, таких, як Російська Федерація, це потрібно для світової фінансової системи, тому що, якщо зараз зі світової системи фінансів висмикнути цю ніжку у вигляді євро, я боюся, будуть наслідки гірше початку кризи в 2008 році", - сказав він, додавши, що, як і раніше вважає євро "дуже хорошим винаходом". Євро в даний час торгується до долара в мінімальної за 4 роки відмітки. Аналітики відзначають, що євро може продемонструвати падіння вартості по відношенню до долара за підсумками другого тижня підряд на тлі побоювань, що боргова криза в Європі приведе до уповільнення економічного зростання в регіоні. Крім того, тиск на єдину для 16 країн Європи валюту надав прагнення інвесторів уникнути риски. Учасники валютного ринку виводять активи з акцій і євро в надійніші долар і американські державні облігації (US Treasuries) на тлі публікації аналітиків даних, що не виправдали чекання, по ринку праці США за травень. "У нас дійсно дуже серйозні торгівельні стосунки з ЄС, окремими державами, багато наших людей свої накопичення тримають в євро. Нам не байдужа доля цього європейського винаходу. Мені до речі здається, що це хороший винахід, не дивлячись на ту кризу, яка зараз сталася", - сказав Медведєв. "Але не євро породило кризу, ми знаємо, як це сталося, з яких причин, нині вже немає жодного сенсу робити розбір польотів ", - вважає він.

Він відзначив, що раніше всі з напругою стежили за доларом, нині стежать за євро. "Система світових резервних валют недосконала, вона повинна розвиватися. На мій погляд, повинні з`являтися і нові резервні валюти, але ті, що маємо, також повинні бути міцними і стабільними", - заявив він. "Ми зацікавлені в нормальному курсі долара, стабільному і передбаченому. Те ж саме я можу сказати про курс євро. І сподіваюся, що світова фінансова система знайде найкращий вихід з цієї ситуації", - сказав глава російської держави.

Він повідомив, що ця тематика обговорюватиметься на саміті "двадцатки" в Канаді в кінці червня. "Це не лише європейська проблема або проблема взаємовідношення, скажімо, РФ і єврозони. Це міжнародна фінансова проблема, але я сподіваюся, що всі рішення, які були прийняті в масштабах Євросоюзу, це та база, що дозволить зберегти стабільність і стійкий розвиток в Євросоюзі і в зоні євро", - сказав він. "Я бажаю нашим партнерам успіхів в цій досить складній роботі", - сказав Медведев.

Президент РФ відзначив, що йому було дуже цікаво почути думку канцлера ФРН на цю тему. "Я задоволений тими роз`ясненнями, які були дані, тому що ситуація деякий час назад була досить напруженою, але зараз я упевнений, що наші колеги зможуть впоратися з тими проблемами, які існують, і все те позитивне, що було зроблене за останні роки в плані формування єдиного економічного простору і функціонування єдиної валюти не обірветься, а матиме хороші перспективи", - сказав Медведєв.

ФР: Фондові ринки США обвалилися в середньому на 3,5% Американські біржові індекси за підсумками торгів в п`ятницю, 4 червня, продемонстрували різке падіння на 3,16-3,64% на тлі сильного пониження курсу євро по відношенню до долара, передає агентство Рейтер.

До закриття торгів індекс Dow Jones знизився на 3,16% - до 9931,22 пункту. S&P 500 втратив в п`ятницю 3,44%, досягнувши 1064,88 пункту. Індекс NASDAQ за підсумками торгів впав на 3,64% - до 2219,17 пункту.

На торгах в п`ятницю європейська єдина валюта вперше з березня 2006 року опустилася в ціні по відношенню до долара нижче за відмітку 1,20 долара за євро на тлі побоювань розвитку боргової кризи в Європі і негативних статданных по ринку праці США. DJIA (Dow Jones Industrial Average, промисловий індекс Доу-джонса) - середній показник руху курсів акцій 30 найбільших промислових корпорацій. S&P 500 (Standard and Poor`s 500 Index) - індекс цін акцій 500 найбільших по ринковій капіталізації компаній. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизована система котирування Національної асоціації фондових ділерів) - індекс високотехнологічних компаній. Він розраховується на підставі котирувань звичайних акцій всіх компаній (резидентів США і іноземних), торгуемых в позабіржовій системі NASDAQ, зважених по ринковій капіталізації.

Соцполітика: МінЖКГ пропонує знизити поріг для отримання субсидій з 20% до 15% Міністерство житлово-комунального господарства пропонує уряду розглянути питання про можливість зниження порогу для отримання громадянами житлових субсидій з 20% до 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді з питань розрахунків за газ, яку проводив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, заявив міністр ЖКГ Олександр ПОПОВ.

Він підкреслив, що такий захід дасть змогу поліпшити розрахунки населення за споживані енергоресурси.

«Населення не сплатило послуги на 5,6 млрд. грн. І ми дійшли висновку, що приблизно 7% споживачів, я маю на увазі населення, вже системно не оплачують спожиті комунальні послуги, і приблизно половина цього числа населення - це люди, які, в принципі, могли б це робити, проте із соціальних причин вони не дотягують до рівня отримання субсидій. І тому не платять. У нас прохання: якщо можна, то доручити нашому міністерству, Міністерству соціальної політики і Мінфіну зробити розрахунки щодо можливості зниження порогу субсидій з 20% до 15% для того, щоб, по-перше, додатково захистити людей, а по-друге, ми б значний борг, який накопичився в цих людей, могли б реструктуризувати. І потім віддати в рахунок їхньої оплати», - сказав О.ПОПОВ.

Транспорт: Пілоти British Airways розпочали 5-денний страйк Члени екіпажів найбільшої британської авіакомпанії British Airways (ВА) починають в суботу третю, останню з нинішньої серії, п`ятиденний страйк на знак протесту проти однобічних змін компанією умов їх праці, РІА Новості.

Дві попередні п`ятиденні акції протесту відбулися з 24 по 28 травня і з 30 травня по 3 червня цього року. В п`ятницю бортпровідники на один день повернулися на робочі місця, проте в суботу вони знову не вийдуть на роботу. "Ми дуже засмучені тим, що акції протесту продовжаться аж до 9 червня. Ми продовжимо робити все можливе, аби мінімізувати збиток, який наноситься пасажирам", - оголосило керівництво авіакомпанії.

ВА обіцяє виконувати всі рейси з лондонських аеропортів "Гетвік" і "Ситі". Що стосується найбільшого аеропорту країни - лондонського "Хитроу", то звідти авіаперевізник планує здійснити 80% далекомагістральних і 60% близькомагістральних рейсів. Для роботи в дні страйку притягнені співробітники інших підрозділів авіакомпанії, які погодилися зайняти місце страйкуючих колег. Профспілка Unite, що відстоює інтереси співробітників ВА, заявила, страйки вже нанесли авіакомпанії збиток у розмірі 120 мільйонів фунтів стерлінгів. Unite має намір незабаром провести нове голосування серед членів профспілки з метою влаштувати страйки в літній період, якщо авіакомпанія не піде на поступки співробітникам.

Тим часом, сама профспілка вже зняла ряд вимог до керівництва ВА, наполягаючи лише на виплаті премій і наданні безкоштовних авіаперельотів співробітникам. Авіакомпанія позбавила бонусів і пільг тих співробітників, які взяли участь в попередніх страйках в березні-квітні цього року.

Суперечка між профспілкою Unite і авіаперевізником виникла в 2009 році із-за планів компанії скоротити кількість членів екіпажа на далеких рейсах з 15 до 14 і заморозити на два роки зростання заробітної плати. BA, що терпить рекордні збитки, сподівається заощадити на нових заходах. Профспілка запропонувала альтернативні заходи по скороченню зарплат і переходу деяких співробітників на неповну зайнятість, що дозволило б компанії заощадити порівнянну суму. British Airways закінчила 2009/10 фінансовий рік з доналоговым збитком в 531 мільйон фунтів (чистий збиток - 425 мільйонів). Крім того, фінансове положення компанії похитнув "вулканический"кризис в Європі і черга масштабних страйків весною-літом цього року.

За кордоном: 42% поляків готові проголосувати за Коморовського - опитування

Варшава. За кандидата у президенти Польщі від правлячої партії "Громадянська платформа" Броніслава КОМОРОВСЬКОГО готові проголосувати 42% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчить опитування MillwardBrown SMG/KRC, проведене на замовлення телеканалу TVN24.

Водночас лідера найбільшої опозиційної партії "Право та справедливість" Ярослава КАЧИНСЬКОГО підтримують 31% виборців.

Третє місце у рейтингу симпатій виборців зайняв лідер партії "Союз лівих демократів" Гжегож НАПЕРАЛЬСЬКИЙ, який на сьогодні може розраховувати на 6% голосів.

Свою підтримку анархісту Янушу КОРВІН-МІККЕ висловили 3% виборців.

При цьому у другому турі за Б.КОМОРОВСЬКОГО готові проголосувати 56% поляків, тоді як за Я.КАЧИНСЬКОГО - 35%.

Перший тур позачергових президентських виборів відбудеться у Польщі 20 червня, другий - 4 липня.

Чергові вибори глави Польської держави мали б відбутися восени цього року.

Погода: Завтра дощі пройдуть лише у Криму та Приазов`ї Завтра в Україні опади не очікуються, лише у Криму та Приазов`ї місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південній частині 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 7-12°, у південній частині та місцями у східних областях 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 20-25°, у Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.

У Київській області у неділю опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.

НП: Нафтова пляма з Мексиканської затоки досягла штату Флоріда Нафта, що розлилася в результаті випадку на буровій платформі BP в Мексиканській затоці, досягла побережжя штату Флоріда, повідомляє РІА Новості із засланням на Рейтер. Відпочивальники на пляжі Пенсакола, який вважається в рекламних проспектах в числі "найбіліших пляжів", в п`ятницю побачили на піску смолисті кульки і чорні застиглі шматки з нафтою, які вимило хвилями на берег. Забруднення пляжу Пенсакола показали по декількох американських телеканалах. Нафта на пляжах означає серйозний економічний удар по місцевому туризму, повідомив CNN сенатор-демократ Біл Нельсон (Bill Nelson), кажучи про наслідки забруднення побережжя Флоріди. За його словами, в штаті вже відбуваються відміни турів, і ресторанний бізнес трохи спав. Флоріді з щорічним доходом від індустрії туризму в 60 мільярдів доларів також загрожує найбільша екологічна катастрофа в історії, відзначає агентство. Керована BP платформа Deepwater Horizon затонула біля берегів штату Луїзіана 22 квітня після 36-годинної пожежі, що послідувала за потужним вибухом. Витік нафти, яка почалася услід, вже завдав збитку штатам Луїзіана, Алабама, Міссісіпі і загрожує регіону екологічною катастрофою. Минулого тижня операція ВР по затоці важкої технологічної рідини в аварійну свердловину для запобігання подальшому витоку сировини не увінчалася успіхом. Компанія зробила ще одну спробу. Підводні роботи компанії в четвер на глибині 1,5 тисяч метрів зрізали бурову трубу, що виходить з аварійної свердловини, вище за противовыбросового превентора (пристрій для герметизації гирла свердловини). Потім був успішно розміщений захисний сифон. Нафта і газ з аварійної свердловини тепер частково поступають в резервуари що знаходиться на поверхні моря танкера, заявила напередодні прес-служба BP. За словами представника компанії Дуги Саттлса, можливо за допомогою захисного сифона зупинити 90% витоків нафти. Раніше агентство Рейтер із засланням на командувача береговою охороною США адмірала Теда Аллена повідомляло, що сифон BP збиратиме близько 1 тисячі баррелів нафти в день. Але це лише мала частина від загального об`єму витоку, який складає, за оцінкою фахівців, до 19 тисяч баррелів в день. Кількість закачуваної нафти збільшуватиметься, коли ВР закриє отвори в нижній частині кришки сифона, заявив Аллен в ході телефонної конференції. Уряд США на попередньому тижні оцінив розмір витоку в 12-19 тисяч баррелів в день. Таким чином, інцидент в Мексиканській затоці став найбільшим аварійним розливом нафти в США, масштаби якого перевищили наслідку від краху танкера Exxon Valdez біля берегів Аляски в 1989 році. Тоді з судна, що сіло на мілину, вилилося близько 260 тисяч баррелів нафти. З моменту аварії акції ВР на Лондонської фондової біржі втратили приблизно третину своєї вартості, знизившись з рівня близько 650 пенсів за акцію в середині квітня до приблизно 440 пенсів за акцію в даний час. Тим часом, BP виплачує компенсацію. За даними агентства Франс Пресс, близько 14 тисяч підприємств і фізичних осіб в штатах Луїзіана, Міссісіпі, Алабама і Флоріда отримали авансові платежі на втрати в бізнесі у зв`язку з розливом нафти.

У Китаї понад 50 чоловік загинули від повеней Число загиблих від повеней в Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю перевищило 50 чоловік, пошкоджено 15 водосховищ, повідомляє РІА Новості з посиланням на агентство Синьхуа.

Проливні дощі, що охопили регіон в кінці травня, привели до масштабного сходу зсувів і затоплення цілих повітів району. За останніми даними, загинуло 51 людина, доля ще два доки залишається невідомою.

Всього в регіоні лиха знаходяться близько 2 мільйонів чоловік, сотні з них вже евакуйовані в безпечні регіони. У регіоні затоплені сельхозугодия і зерносховища. Як повідомляє агентство, роботу із-за стихії припинили 75 місцевих підприємств різних сфер. Власті б`ють тривогу у зв`язку з пошкодженнями, виявленими на 15 районних водосховищах. Штучним водоймищам загрожують зсуви і піддмиви берегів. Економічний збиток від нинішньої повені ще лише належить підрахувати.