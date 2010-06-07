ВР вже на цій сесії затвердить регіональний статус російської мови?

У Партії регіонів сподіваються, що ще до закінчення цієї пленарної сесії Верховна Рада України затвердить закон про базові мови, що закріплює регіональний статус російської мови.

Про це заявив у Донецьку на брифінгу народний депутат від Партії регіонів Олександр КАСЯНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі Донецького обласного відділення Партії регіонів.

«Законопроект вже готовий, вже пройшов розгляд у комітеті, тому, можливо, ще до закінчення цієї пленарної сесії він буде розглянутий Верховною Радою і, сподіваюся, прийнятий», - сказав депутат.

При цьому О.КАСЯНЮК додав: «Принаймні, у нас є стабільні 246 голосів, які готові голосувати за пропозиції, подані представниками Партії регіонів».