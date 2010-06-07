Анонс на 7 червня

10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Як отримувати достовірну та оперативну інформацію в умовах цензури?". Під час прес-конференції буде презентовано Сервіс оперативного інформування OperNews, який розроблено у відповідь на потребу політиків, держслужбовців, бізнесменів і журналістів постійно перебувати в інформаційному контексті того, що відбувається в Україні й у світі. Учасники: головний редактор Інформаційного Агентства УНІАН Олександр Харченко, керівник проекту OperNews Мар`яна Почтар (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067509 5736. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

***

Ліга фінансового розвитку і тижневик «Дзеркало тижня» проведуть зустріч учасників Фінансового прес-клубу, який відбудеться за підтримки Проекту USAID «Розвиток фінансового сектора» (FINREP). Тема зустрічі: «Захист кредиторів: як дотримати баланс інтересів банків, держави і громадян». Учасники: Борис Тимонькін, голова правління Укрсоцбанку; Роман Шпек, віце-президент «Альфа-Банк Україна», член Ради НБУ; Віктор Новіков, директор юридичного департаменту НБУ.

***

Прес-конференція Компанії Castrol - офіційного спонсора Чемпіонату світу з футболу FIFA 2010, на якій відбудеться презентація аналітичного інструменту Castrol Predictor, який буде прогнозувати результати турніру. У презентації візьме участь Олег Блохін - найкращий радянський футболіст (володар «Золотого м`яча») і головний тренер збірної України у 2003-2007 рр. Модератор - Микола Васильків. Питання: Castrol Predictor - прогнози до Чемпіонату світу з футболу FIFA 2010; Експертна думка Олега Блохіна про фаворитів ЧС-2010 і його прогноз; Чи стануть європейські фаворити світової першості фаворитами Євро-2012? Як може позначитися відсутність ігрової практики в української збірної під час ЧС-2010 на її виступі на Євро-2012?

***

Відбудеться прес-конференція на тему: «Співпраця з МВФ: чи заслуговує Україна на наступний транш?». Учасники: член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Віктор Лисицький; генеральний директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий, президент Української асоціації економістів-міжнародників Антон Філіпченко.

***

Прес-конференція на тему: «Економічні реформи Віктора Януковича: міф чи реальність?». Учасники: член Комітету з економічних реформ при Президентові, віце-президент Національної академії наук України, директор Інституту економіки і прогнозування НАНУ Валерій Геєць, народні депутати Павло Жебрівський (НУНС) і Сергій Соболєв (БЮТ).

***

12-00 - Прес-конференція директора Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Володимира Фесенка на тему: "Президент Віктор Янукович: заявка на майбутнє. Реакція громадської думки на послання Президента до українського народу і план економічних реформ в Україні".

***

13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція голови Спілки жінок України "За майбутнє дітей" Валентини Семенюк-Самсоненко на тему: "Криворіжсталь і Луганськтепловоз - необхідні рішучі дії нового уряду і керівництва ФДМУ". Будуть обговорюватися питання необхідності ухвалення новим урядом термінових рішень щодо зміни умов конкурсу з продажу ВАТ "ХК" Луганськтепловоз" і скасування додаткової угоди до договору купівлі-продажу ВАТ "Криворіжсталь", яка спрощує інвестиційні зобов`язання власника комбінату. Буде проінформовано про судовий позов з боку Семенюк-Самсоненко про неправомірність дій колишнього керівництва Фонду щодо укладення такої угоди. У прес-конференції візьмуть участь представники профспілкових організацій, що підтримали в суді позицію Семенюк-Самсоненко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98.