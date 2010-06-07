ГОЛОВНЕ на 7 червня (день)

Макропоказнаки

Держкомстат: Базова інфляція в Украіні у травні - 0,2%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у травні 2010 року проти квітня 2010 року склала 0,2%, за січень-травень - 3%.

Про це повідомляє сайт Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, у травні 2009 року показник базової інфляції був на рівні 0,6%, за січень-травень 2009 року - 9,2%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно, йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2010 року порівняно з квітнем 2010 року дефляція склала 0,6%, з початку року інфляція склала 3,7%, травень до травня 2009 року - 8,5%.

Дефляція в Україні у травні склала 0,6%, з початку року інфляція склала 3,7% - Держкомстат

В Україні у травні 2010 року порівняно з квітнем дефляція склала 0,6%, з початку року інфляція склала 3,7%.

Про це повідомляє сайт Державного комітету статистики.

Згідно з повідомленням, інфляція у травні 2010 року проти травня 2009 року склала 8,5%, у січні-травні 2010 року проти показника аналогічного періоду 2010 року - 10,3%.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2009 р. відносно листопада склала 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) - 12,3%. У січні-грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція склала 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).

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В Україні ціни виробників промпродукції у травні зросли на 4,4%, з початку року – на 14,9% – Держкомстат

В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції у травні 2010 року порівняно з квітнем 2010 року (показник до попереднього місяця) склало 4,4%, з початку року (показник до грудня 2009 року) - 14,9%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України..

Фінанси

Торги по долару на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9240/7,9310 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9240/7,9310 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2494/0,2497, котирування по євро-гривні пішли вниз - 9,4580/9,4695.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,1940/1,1942 (п`ятниця - 1,2181/1,2183).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9250, а також з купівлею євро за курсом 9,6000.

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Середній курс купівлі-продажу долара в комбанках сьогодні не змінився – 7,93/7,96 грн./дол.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,93 грн./дол., продають - по 7,96 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 6 червня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,94 грн./дол., з продажу - в межах 7,95-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 2,1% відучора і сьогодні складає 9,36 грн./євро, курс продажу - на 1,9%, до 9,59 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 9,30-9,45 грн./євро, з продажу - в межах 9,50-9,80 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 6 червня знизився на 1,4% і сьогодні складає 0,2436 грн./рубль, продажу - на 1,3% - до 0,2542 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2340-0,2490 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2520-0,2600 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,93 грн./дол., продажу - 7,95 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,94 грн./дол., з продажу - в межах 7,95-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 1,8% відучора і сьогодні складає 9,39 грн./євро, продажу - на 1,9% - до 9,56 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,25-9,45 грн./євро, з продажу - в межах 9,50-9,63 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 1,2% порівняно з 6 червня і сьогодні складає 0,2459 грн./рубль, продажу - на 1% - до 0,2550 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2340-0,2490 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2520-0,2600 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,88/7,97 грн., євро - 9,40/9,75 грн., рубль - 0,2050/0,2580 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,91/7,955 грн., євро - 9,35/9,75 грн., рубль - 0,2440/0,2570 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,91/7,955 грн., євро - 9,30/9,60 грн., рубль - 0,2460/0,2540 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 7 червня, такий: гривні до долара США - 7,9213, до євро - 9,553088, до російського рубля - 0,25496.

Приватизація

ФДМ на початок червня отримав від приватизації 180,9 млн. грн.

Фонд державного майна України з січня до 3 червня поточного року отримав від приватизації 180 млн. 975 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

За інформацією прес-служби, за вказаний період Фонд держмайна також отримав 234 млн. 477 тис. грн. від оренди майна і 61 млн. 267 тис. грн. надходжень від дивідендів.

Як повідомляв УНІАН, у Державному бюджеті на 2010 рік план надходжень від приватизації визначений на рівні 10 млрд. грн.

ТЕК

В "Нафтогазі" скорочують персонал під виглядом реорганізації

У НАК "Нафтогаз України" відбувається скорочення персоналу під виглядом реорганізації.

Про це "Українській правді" повідомив заступник керівника прес-центру компанії Дмитро МАРУНІЧ, який також потрапив під скорочення.

«У компанії відбулася реорганізація, якою намагаються замаскувати звільнення людей, які неугодні новому керівництву», - сказав він.

За словами Д.МАРУНІЧА, з 500 співробітників компанії скорочені 150.

Він зазначив, що «прибирають» також начальника прес-центру Юрія КОРОЛЬЧУКА.

«Прес-центру вже не існує в принципі. У ньому було 3 людей, двоє вже скорочені», - повідомив Д.МАРУНІЧ.

«Прибирають більш кваліфікованих співробітників і залишають людей більш низької кваліфікації», - зазначив він, додавши, що з цього приводу збирається подати до суду.

Польща хоче збільшити імпорт газу з України у 40 разів - до 200 млн. куб. м

Польська національна нафтогазова компанія PGNiG планує збільшити імпорт газу з України до 200 млн. кубометрів із 5 млн. кубометрів, імпортованих минулого року.

За інформацією польської Gazeta Wyborcza, PGNiG хоче збільшити імпорт завдяки газопроводу з Грубешова на кордоні з Україною до Замостя (Люблінське воєводство), завершення спорудження якого заплановане на третій квартал 2010 року.

Видання зауважило, що газопровід, який з`єднує українську газотранспортну систему з Грубешовом, залишається єдиним у Польщі, який належить дочірній компанії PGNiG, а не спеціально створеній 5 років тому компанії з управління газопроводами для імпорту газу в країну компанії Gaz System.

За даними газети, раніше PGNiG інформувала про можливість постачання цим газопроводом до Польщі 0,5 млрд. кубометрів газу, що становить близько 4% споживання блакитного палива в країні.

Водночас газета відзначає, що збільшення імпорту можливе лише за згодою російського газового монополіста ВАТ "Газпром", без якого Україна не може реекспортувати газ.

Згідно з річним рапортом PGNiG за минулий рік, яким володіє УНІАН, з 2005 року до 2010 року компанія імпортувала з України 20 млн. кубометрів газу.

Щорічні поставки зросли з 1,2 млн. кубометрів до 5 млн. кубометрів минулого року.

Довідка УНІАН. Споживання газу в Польщі в 2009 році становило близько 13 млрд. кубометрів газу, 9 млрд. кубометрів якого було імпортовано.

Понад 8 млрд. кубометрів газу поляки придбали у російського "Газпрому" та майже 1 млрд. у Німеччині.

З 2005 по 2009 рік від 2,3 до 2,5 млрд. кубометрів газу до Польщі постачав швейцарський трейдер "РосУкрЕнерго".

BP оцінює збиток від розливу нафти в Мексиканській затоці в 1,25 млрд. дол.

Британська нафтова компанія BP оцінює збиток від розливу нафти в Мексиканській затоці в 1,25 мільярда доларів, повідомляє РІА «Новини».

Ця сума включає вартість ліквідації наслідків розливу, герметизації свердловини, буріння додаткових свердловин, гранти прибережним країнам і виплати за позовами.

На нафтовій платформі Deepwater Horizon 20 квітня стався потужний вибух, за яким послідувала 36-годинна пожежа. Тоді загинули 11 осіб і 17 постраждали. Після того як 22 квітня платформа затонула, почався витік нафти, який вже завдав збитку штатам Луїзіана, Алабама, Міссісіпі і загрожує регіону екологічною катастрофою.

Влада США поклала на BP усю відповідальність за подію в Мексиканській затоці. У четвер офіційний представник Білого дому Роберт Гіббс заявив, що федеральна влада має намір пред`явити компанії BP перший рахунок у розмірі 69 мільйонів доларів. Як повідомляли напередодні, уже 37,193 тисяч позовів було подано проти компанії, за 18 тисячами з них компанія сплатила 48,4 мільйона доларів компенсацій.

У понеділок BP повідомила, що захисний сифон з відкачування нафти на поверхню вже відкачав 27,1 тисячі барелів нафти і 54,7 мільйона кубічних футів газу (1,5 мільйона кубометрів). Нині триває буріння додаткової свердловини, яке розпочали 2 травня, вона досягла глибини у 3,949 кілометри. Друга свердловина, буріння якої почалося 16 травня, досягла глибини у 2,614 кілометри.

В усуненні витоку беруть участь 2,7 тисячі суден, 20 тисяч співробітників компанії, екологів, представників американських держструктур і волонтерів. У неділю виконавчий директор компанії Тоні Хейворд заявив, що BP відновить узбережжя Мексиканської затоки в "первозданному" вигляді, тобто такому, якою вона була до події з буровою платформою.

Минулого тижня операція ВР з затоку важкої технологічної рідини в аварійну свердловину для запобігання подальшому витоку сировини не було успішним.

Ціна бареля нафти ОПЕК знизилася на 0,77 долара

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у п`ятницю, 4 червня, зменшилася на 0,77 долара - до 72,09 долара за барель з 72,86 долара за барель у попередній день торгів, повідомляє РІА «Новини».

У травні 2010 року середня ціна бареля нафти ОПЕК склала 74,48 долара, у квітні - 82,33 долара, у березні - 77,21 долара, у лютому - 72,99 долара, у січні - 76,01 долара за барель. Рекорд ціни "кошика" був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель. Середня ціна за підсумками 2009 року виявилася більш ніж удвічі нижчою - 61,06 долара за барель.

У березні 2008 року "кошик" був розширений до 12 сортів нафти за рахунок Еквадору. Таким чином, нині ціна "кошика" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що добувається країнами картеля: Saharan Blend (Алжір), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

МВУ

За 2-3 тижні проведуть «інвентаризацію» усех питань про добудову крейсера «Україна» - депутат Держдуми РФ

Москва. Протягом двох-трьох тижнів буде проведена "інвентаризація" усіх питань щодо добудови крейсера "Україна".

Про це УНІАН повідомив депутат Державної думи РФ, голова підкомітету з військово-технічної співпраці Михайло НЕНАШЕВ.

"Як мені говорять колеги, ще тижнів два-три необхідно для уточнення усіх питань. Через цей час буде ясність ціни модернізації і добудови корабля, буде зрозуміло, яке необхідно поставити для нього озброєння і техніку з російського боку і час, через який крейсер "Україна" може бути добудований і введений до складу флоту", - сказав М. НЕНАШЕВ.

За його словами, зараз йдуть переговори про включення цього крейсера до складу ВМС Росії.

Також він зазначив, що уточнення вимагає також нормативна база двох країн.

Зокрема, за його словами, в Україні є багато нормативних актів, які треба відрегулювати, щоб Росія могла поставити для цього корабля свою техніку, а українські підприємства могли її інтегрувати в цей крейсер.

М. НЕНАШЕВ додав, що зараз йде опрацювання питання на рівні Об`єднаної суднобудівельної корпорації Росії і профільного міністерства України.

"Зараз йде процес інвентаризації цього проекту", - підкреслив М. НЕНАШЕВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про добудову ракетного крейсера "Україна". Говорячи, зокрема, про перспективи співпраці у галузі суднобудування, В. ЯНУКОВИЧ заявив що глави держав домовилися про добудову за допомогою російської сторони проекту 1164 - ракетного крейсера "Україна", який зараз знаходиться в Миколаєві на суднобудівельному заводі імені 61-го комунара.

"Цей проект для нас має принципове значення, тому що він стоїть вже багато років, маючи 95% готовності", - зазначив В. ЯНУКОВИЧ. Як підкреслив Президент України, без російської сторони цей крейсер добудувати неможливо.

Як повідомляли, Україна у 1993 році отримала від Росії недобудований ракетний крейсер "Україна", який через брак коштів так і не був добудований на Чорноморському суднобудівельному заводі ім. 61-го комунара. Багаторазові спроби продати крейсер Росії або третій стороні були невдалими. На крейсері двічі формувався екіпаж зі складу ВМС ВС України і двічі розформовувався.

У Києві ТОВ присвоїло 27,2 млн. грн. , призначених для виробництва багатоцільових вертольотів

У Києві викрили службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які присвоїли 27,2 млн. грн., виділених їм державною інноваційною фінансово-кредитною установою на реалізацію спецпроекту зі створення сучасного виробництва легких багатоцільових вертольотів.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 364 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і зловживання владою або службовим становищем) Карного кодексу України.

Транспорт

Проти екс-глави Державної авіаадміністрації порушено карну справу - ЗМІ

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти екс-глави Державіаадміністрації Олександра ДАВИДОВА, підозрюваного у лобіюванні інтересів авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» при видачі ліцензії на рейси до Тель-Авіва.

Про це пише газета "Дело" у номері від 7 червня.

За даними видання, кримінальну справу щодо колишнього голови Державної авіаційної адміністрації було порушено ще 24 березня - у день його відставки. Як стало відомо газеті, підставою для кримінального переслідування є надання ним права виконувати регулярні рейси за маршрутом Київ - Тель-Авів - Київ компанії «Міжнародні авіалінії України». 18 лютого 2010 року О.ДАВИДОВ поставив свій підпис під цим рішенням, хоча, на думку слідства, без проведення конкурсу він не мав права цього робити. Крім того, видання стверджує з посиланням на матеріали кримінальної справи, що надання в експлуатацію міжнародної повітряної лінії сталося до підписання міжурядової угоди між Україною та Ізраїлем.

Сам О.ДАВИДОВ підтвердив газеті «Дело» інформацію про порушення проти нього кримінальної справи (за статтею «Зловживання владою або службовим становищем» - ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу).

Кримінальну справу було порушено на підставі двох заяв - від народного депутата Верховної Ради і від авіакомпанії «ДніпроАвіа». Обидва надійшли у прокуратуру в один день - 5 березня 2010 року. Як уточнив О.ДАВИДОВ, народним депутатом-заявником є представник БЮТ Святослав ОЛІЙНИК.

Адвокат О.ДАВИДОВА через суд намагався скасувати ухвалу прокурора Транспортної прокуратури про порушення кримінальної справи проти його клієнта. Проте 28 травня Печерський райсуд Києва відмовив у задоволенні позову.

НП

На шахті ім.Скочинського у результаті викиду газу 2 гірників загинули

У Донецьку на шахті ім. Скочинського, де вчора стався викид вугільно-газової суміші, двоє гірників загинули, доля ще трьох залишається невідомою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

За даними МНС, викид вугільно-газової суміші без послідуючого горіння стався на шахті на горизонті 1,2 тис. метрів о 18.59 під час проведення прохідних робіт комбайном.

На момент викиду в шахті знаходилися 252 особи, на аварійній ділянці працювали 23 гірняка, з них 18 самостійно вийшли на поверхню, 5 гірників опинились під завалом.

Роботу шахти було призупинено.

О 22.04 з-під завалу було врятовано 1 гірника, який під час транспортування на поверхню помер. О 23.54 під завалом знайдено тіло 1 загиблого гірника.

Станом на 08.00 доля 3 гірників залишається невідомою.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 10 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому та 5 реанімаційно-протишокових груп.