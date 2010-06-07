Зурабов підганяє Україну з реагуванням на російські ініціативи

Пропозиції Російської Федерації, що стосуються сфери економіки, мають тимчасовий характер, і Україні слід відреагувати на них упродовж найближчих півтора року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ на міжнародному круглому столі «Україна і Росія: нова взаємодія», що відбувається сьогодні в Ялті в рамках фестивалю «Велике російське слово».

«Всі пропозиції, що на сьогоднішній день росіяни формулюють українським колегам, звичайно, мають дуже обмежений час. Якщо на цю пропозицію не буде реакції впродовж півроку, року, півтора року, Росія, на жаль, вирішуватиме проблеми самостійно», - сказав дипломат.

За словами М.ЗУРАБОВА, в Росії останніми роками сформувалася досить організована система управління, є досить могутні фінансові можливості, тому країна «дуже зацікавлена зараз у швидкому стабільному розвитку з модернізаційного шляху». «Це єдиний вихід з ситуації, що склалася”, - сказав посол РФ.

За словами М.ЗУРАБОВА, угода про продовження базування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року в обмін на зниження для України ціни на російський газ дозволяє Українській державі «перевести дух» і дає можливість зайнятися серйозними реформами.

Разом з тим, сказав дипломат, для проведення реформ потрібна сильна влада: «Сильна влада - та, що може зібрати податки. В Україні повною мірою це не здійснюється. Перш за все, йдеться про великі, часто структуротворні, галузі й підприємства», - сказав посол Росії. М.ЗУРАБОВ упевнений, що якщо держава проявить «свою рівновіддаленість» і податки збиратимуться, то це вплине на рівень корупції. «Це дві прямі, тісно пов`язані між собою речі», - наголосив дипломат.