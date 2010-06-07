Головне на 7 червня (вечір)

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України у травні п.р. збільшився на 0,22%, або на 6 млн. грн., і станом на 1 червня п.р. становив 2,798 млрд. грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, кількість його учасників минулого місяця збільшилася на 1 банк (учасником став «Радикал Банк» ) і на 1 червня п.р. становила 171 банк, кількість тимчасових учасників (не змінилася) – 4 банки.

На початок місяця Фонд гарантування вкладів проводив виплати вкладникам таких банків: «Іпобанк», «Дністер», «БІГ Енергія», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Українська фінансова група», «Східно-Європейський банк», «Банк регіонального розвитку», «Європейський», «Національний стандарт», «Одеса-Банк», «Причорномор`я», «Європейський банк розвитку заощаджень».

Як повідомили УНІАН у Фонді, у травні п.р. загалом виплачено гарантованих сум близько 26 млн. грн.

Фонд державного майна України з січня до 3 червня поточного року отримав від приватизації 180 млн. 975 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

За інформацією прес-служби, за вказаний період Фонд держмайна також отримав 234 млн. 477 тис. грн. від оренди майна і 61 млн. 267 тис. грн. надходжень від дивідендів.

У Державному бюджеті на 2010 рік план надходжень від приватизації визначений на рівні 10 млрд. грн.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9240/7,9310, до 12:00 ціни знизилися до 7,9215/7,9265. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9160/7,9220 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9210.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2494/0,2497, до 12:00 ціни знизилися до 0,2491/0,2493. До закриття ціни піднялися до 0,2497/0,2498. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,6750 (+0,5350).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,1880/1,1990. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,4580/9,4695, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 9,4580/9,4680. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні пішли вгору - 9,4740/9,4855 грн.

Міністерство економіки України підвищило коефіцієнт для розрахунку рентної плати за нафту і газовий конденсат за травень 2010 року на 26% порівняно зі встановленим для квітня - до 1,043.

Про це сказано у повідомленні, розміщеному на сайті Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, розрахунок показника проводили з урахуванням середньої вартості нафти Urals на Міжнародній нафтовій біржі, яка у травні 2010 року знизилася до 73,7 дол. за барель порівняно з 82,71 дол. у квітні 2010 року.

Кабінет Міністрів України призначив начальником Державної житлово-комунальної інспекції Ореста ЛОТОЦЬКОГО.

Про це сказано у розпорядженні Кабміну №1158-р від 2 червня, розміщеному на урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін своїм розпорядженням №780-р від 7 квітня звільнив з посади заступника міністра з питань ЖКГ Ореста ЛОТОЦЬКОГО у зв`язку з виходом на пенсію.

О. ЛОТОЦЬКИЙ обіймав посаду першого заступника міністра з питань ЖКГ з січня 2008 року.

Кабінет міністрів України дозволив НАК "Нафтогаз України" купувати нафту, нафтову сировину і нафтопродукти без проведення тендерних процедур.

Про це сказано в постанові Кабміну (від 2 червня №378), оприлюдненій на урядовому порталі.

НАК «Украгролізинг» стала головним розпорядником коштів державного бюджету, які спрямовано на придбання вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

Відповідні зміни закріплено постановою Кабінету Міністрів України № 387 від 2 червня 2010 року «Про внесення змін до Порядку використовування коштів державного бюджету, спрямованих на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу і заходи щодо операцій фінансового лізингу», який оприлюднено на сайті уряду.

До цього розпорядником коштів було Міністерство аграрної політики України.

(УНІАН)