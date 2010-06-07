Курс НБУ на 08.06.10

Офіційний курс НБУ на 08.06.10100 USD - 792.1000 (7 червня - 792.1300)100 EUR - 947.2724 (7 червня - 955.3088)10 RUR - 2.4925 (7 червня - 2.5496)Облікові курси банківських металів на 08.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-96034.20 (7 червня-95332.85)961 XAG 10 Срібло-1375.09 (7 червня-1406.82)962XPT10Платина-118418.95(7 червня-122463.30)964 XPD 10 Паладій-33347.41 (7 червня-35645.85)

Офіційний курс НБУ на 08.06.10 100 USD - 792.1000 (7 червня - 792.1300) 100 EUR - 947.2724 (7 червня - 955.3088) 10 RUR - 2.4925 (7 червня - 2.5496) Облікові курси банківських металів на 08.06.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-96034.20 (7 червня-95332.85) 961 XAG 10 Срібло-1375.09 (7 червня-1406.82) 962XPT10Платина-118418.95(7 червня-122463.30) 964 XPD 10 Паладій-33347.41 (7 червня-35645.85)

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