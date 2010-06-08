Анонс на 8 червня

Прем`єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у Відкритому засіданні Українського форуму «Програма економічних реформ: стратегії та механізми здійснення».

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Прес-конференція на тему: "Позитивні зміни у форматі «All Inclusive»". 2010 - рік позитивних змін. Що буде відбуватися з банківським ринком України? Які тенденції 2010? Як змінилися переваги клієнтів? Учасники: Сергій Наумов, голова Правління УкрСиббанку BNP Paribas Group; Франсуа Бенароя, заст. голови Правління УкрСиббанку BNP Paribas Group.

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Круглий стіл на тему: "Яким бути СSR MarketPlace в Україні: консультації зі стейкхолдерами". Організатор: ГО "Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності". Мета заходу: представити вже накопичений досвід в Україні і за кордоном з організації Marketplace, обговорити потреби та очікування зацікавлених сторін - безпосередніх учасників виставки проектів «CSR MarketPlace в Україні».

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12-30 - в УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Український феномен: елітна «жива» косметика вітчизняного виробництва». Організатор - ТОВ «Центр медичних технологій ім.Л.Москаленка» (TM Iren Bukur). Питання: вітчизняна лікувально-профілактична косметика класу «Люкс»; натуральна сировина для натуральної косметики: унікальні умови вирощування, особливості збору та зберігання; високотехнологічне виробництво «живий косметики» в Україні; підтвердження лікувально-профілактичних якостей, отримання клінічного висновку; використання лікувально-профілактичних коштів у косметології; найважливіше при виборі косметики: думка споживачів, результати незалежного тестування ЦНСЕ «ТЕСТ». Учасники: Ірина Букур, президент Центру медичних технологій ім. Л. Москаленко; Лідія Бутович, ТОВ «Фітосвіт»; Тетяна Дубова, викладач кафедри сімейної медицини Національного медуніверситету ім.Богомольця і лікар лікувально-діагностичного центру "Адоніс-О"; Віктор Задворний, призер Чемпіонату України з перукарського мистецтва, володар Кубка Києва з перукарського мистецтва, стиліст марки "Farmavita"; Валентин Безрукий, керівник НДЦНСЕ «ТЕСТ» (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 379-29-26, 379-29-27, e-mail: events@publicity.com.ua до 16-00 7 червня.

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Круглий стіл на тему: «Перешкоди, які стримують входження іноземних інвесторів в економіку України», організований Комітетом Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. Питання: Проблеми входження іноземних компаній на український ринок. Шляхи легалізації іноземних юридичних осіб в Україні: обговорення існуючих законопроектів.

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Відбудеться офіційна церемонія підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ, Сергій Тітенко), Національною Асоціацією членів комісій з регулювання комунальних підприємств (NARUC, Крістофер Махон), Комісією громадських послуг штату Нью-Йорк (NYPSC, Гаррі Браун) і Агентством міжнародного розвитку США (USAID, Яніна Ярузельські,) в рамках Програми партнерства в сфері регулювання енергетики, яка організована та проводиться Національною Асоціацією членів комісій з регулювання комунальних підприємств США. Після підписання буде проведено брифінг для представників ЗМІ.

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У Ялті відбудеться 51 засідання Ради керівників митних служб держав-учасниць Співдружності незалежних держав. У засіданні братимуть участь керівники митних адміністрацій України, Росії, Білорусі, Вірменії, Узбекистану, Казахстану, Молдови, Таджикистану, Азербайджану і Киргизії. Проведення прес-конференції для журналістів передбачено 9 червня.

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