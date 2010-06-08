Кабмін здійснив низку кадрових призначень

Кабінет міністрів України здійснив низку кадрових призначень.

Зокрема, як повідомляється на сайті Кабміну, своїми розпорядженнями від 7 червня 2010 року уряд призначив Ярослава АРСІРІЯ заступником міністра культури і туризму України, а Анатолія БОГОМОЛОВА звільнив з посади заступника міністра культури і туризму України згідно з його заявою та виходом на пенсію.

Крім того, уряд звільнив Людмилу ВОЛИНЕЦЬ з посади заступника міністра у справах сім’ї, молоді та спорту згідно з її заявою, а Ігоря БОРОДАЄВА - з посади заступника голови Державного комітету лісового господарства України також згідно з його заявою.

При цьому, Кабмін призначив Олександра ЖУКА заступником голови Державного комітету ветеринарної медицини України.