Янукович сьогодні візьме участь у саміті в Стамбулі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ бере участь в саміті Нараді про взаємодію і заходи довіри в Азії, яка проходить сьогодні в Стамбулі.

Як передає кореспондент УНІАН, 7-9 червня в Стамбулі проходить третій саміт Наради про взаємодію і заходи довіри в Азії.

У другий, основний день програми саміту, у його роботі бере участь офіційна українська делегація на чолі з Президентом В. ЯНУКОВИЧЕМ.

У рамках програми саміту заплановано виступ В.ЯНУКОВИЧА перед його учасниками.

Також сьогодні заплановано двосторонні зустрічі В. ЯНУКОВИЧА з прем'єр-міністром Туреччини Реджепом ЕРДОГАНОМ, главою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ, Президентом Турецької Республіки Абдуллахом ГЮЛЕМ, Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ, Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ.

Також, як заплановано, сьогодні у другій половині дня в Стамбулі В. ЯНУКОВИЧ зустрінеться зі Вселенським Патріархом ВАРФОЛОМІЄМ.

*** Нарада зі взаємодії і заходів довіри в Азії - міжнародна організація, створена за ініціативою Казахстану в 1996 році.

Членами НВЗДА є 18 країн, ще 7 країн, у тому числі Україна, є спостерігачами.

У рамках організації країни-учасниці проводять діалог з питань зміцнення безпеки на азіатському континенті.

У дипломатичних колах вважають НВЗДА аналогом європейської ОБСЄ.