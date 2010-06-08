Албанія ввела безвізовий режим для громадян України

З 30 травня до 31 жовтня цього року Албанія ввела безвізовий режим для короткострокових поїздок громадян України в цю країну.

Як повідомив на брифінгу керівник прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ, відповідне рішення було прийняте урядом Республіки Албанія.

О. ДІКУСАРОВ нагадав, що Албанія стала другою країною на Балканському півострові після Хорватії, яка тимчасово припинила візовий режим для громадян України на період літнього туристичного сезону.

"Таким чином, громадянам України не потрібна віза для в'їзду до Республіки Албанія терміном до 90 днів за наявності діючого закордонного паспорта", - сказав він.