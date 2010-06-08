Бродський: Кабмін не підтримав ідею дерегуляції

Глава Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва) Михайло БРОДСЬКИЙ стверджує, що уряд не підтримав його законопроект про підвищення відповідальності держслужбовців та ідею дерегуляции.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

На нараді у віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА уряд відправив на доопрацювання розроблений комітетом законопроект, який вводить відповідальність чиновників усіх рівнів за недотримання вимог дозвільного і регуляторного законодавства. Законопроект передбачає, що за перше порушення на чиновника накладатимуть штраф у 5 окладів, а після другого він втрачає право працювати на державній службі на декілька років.

Цей законопроект натрапив на опір чиновників, оскільки згідно з ним, під відповідальність потрапляє кожен другий державний службовець, включаючи вищих посадовців.

"На жаль, високопосадовці не підтримують законопроект і взагалі ідеї дерегуляции. Віце-прем`єр-міністр С. ТІГІПКО взагалі вважає законопроект популістським, тому повернув його на доопрацювання", - повідомив М. БРОДСЬКИЙ.

У комітеті зазначили, що на сьогодні кількість регуляторних актів постійно збільшується, чиновники часто не виконують вимог законів.