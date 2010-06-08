Товарообіг з Туреччиною необхідно подвоїти

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що одним з національних інтересів України є налагодження і розвиток торговельно-економічної співпраці з країнами азіатського регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні журналістам у Стамбулі, де бере участь в саміті Наради зі взаємодії і заходів довіри в Азії.

"Ми приїхали на саміт, щоб встановити нормальні стосунки з країнами Азії", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він також повідомив, що обговорив актуальні питання двосторонньої співпраці, зокрема, під час зустрічей з прем'єр-міністром Туреччини Реджепом ЕРДОГАНОМ.

"Ми зараз зустрілися з прем'єр-міністром Р. ЕРДОГАНОМ і домовилися, що найближчим часом він буде з офіційним візитом в Україні, і ми створимо стратегічну раду між Україною і Туреччиною на вищому рівні, яку очолять прем'єр-міністр Туреччини і Президент України", - повідомив В. ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що, зокрема, у стосунках з Туреччиною необхідно спочатку відновити, а в перспективі підвищити як мінімум удвічі, товарообіг між двома державами.

"Ми тут тому, що наш національний інтерес - відновити "шовковий шлях" в країни Азії", заявив В. ЯНУКОВИЧ з урахуванням важливості і перспектив співпраці з країнами азіатського регіону.