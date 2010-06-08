ГОЛОВНЕ на 8 червня

Хроніка дня

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Бюджет: Поточний дефіцит бюджету нижчий від плану у 5,3% ВВП Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що поточний дефіцит державного бюджету України нижчий за річний показник, закладений в держбюдже у розмірі 5,3% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на відкритому засіданні Українського форуму "Програма економічних реформ: стратегії і механізми здійснення".

"Можу із задоволенням сказати, що стабілізована бюджетно-фінансова ситуація в країні. У нас зараз реальний дефіцит бюджету значно менший від того, який закладений в законі про держбюджет", - сказав М.АЗАРОВ.

Окрім того, він зазначив, що в Україні покращується ситуація з валютними резервами Національного банку, позитивні результати демонструє економіка.

"І цього не можна не бачити і не зауважувати як стартову позицію для проведення реформ і тих рішень, на які зараз націлений уряд", - сказав М. АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, валові міжнародні резерви Національного банку України у травні 2010 року, за оперативними даними, виросли на 1,3% - до 26 млрд. 705,7 млн. дол.

Кабмін схвалив Бюджетний кодекс і завтра схвалить Податковий

Кабінет Міністрів України вже схвалив Бюджетний кодекс і на завтрашньому засіданні планує схвалити Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на відкритому засіданні Українського форуму "Програма економічних реформ: стратегії і механізми здійснення".

М. АЗАРОВ зазначив, що нова редакція Бюджетного кодексу передбачає серйозну децентралізацію управління державними фінансами. "Ми уперше пішли на те, що значну частину прибутків, а саме вісім загальнодержавних податків і зборів, передаємо на місцевий рівень. Ми закріплюємо за місцевими бюджетами право розподіляти 25% від зібраного податку на прибуток. Ми пропорційно розподіляємо цей серйозний фінансовий ресурс між обласними бюджетами, районними бюджетами і навіть доходимо до сільського і селищного бюджетів. Завдання одне - стимулювати місцеві органи влади для максимального заохочення підприємницької діяльності на місцях, для створення своєї власної ресурсної бази", - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що прибув на засідання форуму із засідання робочої групи з доопрацювання Податкового кодексу, який планують винести на розгляд уряду вже завтра, 9 червня.

М. АЗАРОВ наголосив, що в проекті документу буде значно скорочено кількість місцевих і державних податків, істотно спрощена процедура адміністрування податків. "Ці два серйозні документи реалізують стратегію реформ Президента України - ту стратегію, з якою Президент йшов на вибори", - підкреслив прем`єр.

При цьому він висловив надію, що ці документи будуть прийняті Верховною Радою на поточній сесії, що дозволить уряду вже на початку вересня представити Верховній Раді проект бюджету на 2011 рік, підготовлений на базі нових Бюджетного і Податкового кодексів.

Після нетривалого виступу на форумі М. АЗАРОВ повернувся до засідання робочої групи з підготовки проекту Податкового кодексу.

Фінанси: Нацбанк знизив облікову ставку з 10,25% до 9,5%

Національний банк України з 8 червня понизив облікову ставку з 10,25% до 9,5%. Про це сказано в листі

НБУ комбанкам №14-011/2460-9574 від 8 червня, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, відповідне рішення було прийняте з урахуванням певного поліпшення макроекономічної ситуації в країні.

"Проаналізувавши динаміку макроекономічних і монетарних показників у січні-травні 2010 року, прогнозні показники економічного і соціального розвитку України і грошово-кредитного ринку, правління

Національного банку України звертає увагу на певне поліпшення макроекономічної ситуації", - сказано в листі НБУ.

У документі вказують, що зниження облікової ставки до 9,5% проводять "з метою сприяння закріпленню позитивних тенденцій на грошово-кредитному ринку і створенню стимулів для поліпшення ситуації в реальному секторі економіки".

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 12 серпня 2009 року понизив облікову ставку з 11% до 10,25%.

Розмір Фонду гарантування вкладів збільшився до 2,798 млрд. грн.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України у травні п.р. збільшився на 0,22%, або на 6 млн. грн., і станом на 1 червня п.р. становив 2,798 млрд. грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, кількість його учасників минулого місяця збільшилася на 1 банк (учасником став «Радикал Банк» ) і на 1 червня п.р. становила 171 банк, кількість тимчасових учасників (не змінилася) – 4 банки.

На початок місяця Фонд гарантування вкладів проводив виплати вкладникам таких банків: «Іпобанк», «Дністер», «БІГ Енергія», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Українська фінансова група», «Східно-Європейський банк», «Банк регіонального розвитку», «Європейський», «Національний стандарт», «Одеса-Банк», «Причорномор`я», «Європейський банк розвитку заощаджень».

Як повідомили УНІАН у Фонді, у травні п.р. загалом виплачено гарантованих сум близько 26 млн. грн.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено у лютому 1999 року, він є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду гарантування вкладів України в 2009 році перевищили 2 млрд. грн. (сума банківських вкладів – близько 927 млн. грн., з Держбюджету – 1 млрд. грн.). При цьому з Фонду виплатило більш як 1 млрд. грн. гарантованої суми вкладникам п`яти ліквідовуваних комерційних банків.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 січня 2010 року, становив 4,303 млрд. грн.

НБУ знизив ставки за забезпеченими кредитами овернайт з 11,5% до 10,5%, за бланковими – з 13,25% до 12,5% Національний банк України на середу, 9 червня, знизив ставки за забезпеченими урядовими паперами кредитам овернайт з 11,5% до 10,5% річних. Про це говориться в повідомленні, обнародуваному на сайті Нацбанку. Ставку за незабезпеченими кредитами овернайт знижено з 13,25% до 12,5% річних.

НБУ впродовж поточного року вдруге знижує ставки за кредитами рефінансування овернайт. Попередню зміну зазначених ставок регулятор провів 11 травня 2010 року. Тоді ставку за забезпеченими кредитами овернайт було знижено з 12,5% до 11,5% річних, без забезпечення – з 13,5% до 13,25% річних.

Як повідомлялося, НБУ з 8 червня 2010 року знизив рівень облікової ставки з 10,25% до 9,5%.

За результатами сьогоднішнього розміщення ОВДП до бюджету залучено 66,514 млн. грн. За попередніми результатами сьогоднішнього розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до Державного бюджету вдалося залучити 66,514 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, ОВДП з терміном погашення 22 вересня 2010 року були розміщені на 14,56 млн. грн. під 10,5% річних, 16 лютого 2011 року – 46,8 млн. грн. під 13%, 4 вересня 2013 року – 5,154 млн. грн. під 12,5%.

Мінфін відмовився від раніше оголошеного розміщення паперів з терміном погашення 21 березня 2012 року і 28 січня 2015 року.

Як повідомлялося, кошти, одержані від продажу ОВДП з терміном погашення 4 вересня 2013 року, будуть направлені до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів щодо підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року по футболу.

За інформацією Національного банку України, на первинних аукціонах по розміщенню ОВГЗ до Державного бюджету України в травні т.г. поступили засоби на загальну суму 2,803 млрд. грн. (з початку року – 20,870 млрд. грн.).

Всього з початку 2010 року Міністерство фінансів здійснило розміщення урядових паперів (з урахуванням ОВГЗ, випущених для цілей докапитализации) на загальну суму 27,260 млрд. грн. У травні випуск ОВГЗ для цілей рекапитализации не здійснювався.

Средневзвешенная прибутковість ОВГЗ за наслідками проведення аукціонів первинного розміщення в травні складала 11,88% річних (з початку року - 15,49% річних).

Єврогрупа схвалила створення фонду допомоги євро

Єврогрупа схвалила створення фонду допомоги євро - Європейського інструменту фінансової стабільності.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте 7 червня увечері на засіданні Єврогрупи в Люксембурзі.

Цей інструмент, який може гарантувати отримання країнами-членами зони євро, що мають бюджетні труднощі, до 750 млрд. євро додаткових кредитів.

Окрім того, під час засідання міністри домовилися про можливості перевірки бюджетних показників країн - членів зони євро, щоб уникнути ситуацій, коли про надзвичайно високий бюджетний дефіцит стає відомо надто пізно. При цьому, згідно з прийнятим рішенням, Євростат - Європейський статистичний офіс - отримає право на проведення "розслідувань" для чіткого визначення відповідності задекларованих урядами країн - членів зони євро бюджетних показників реальному стану справ.

Міністри фінансів ЄС також обговорили можливі санкції до країн - членів єврозони за порушення встановлених правил, у тому числі і того, що річний дефіцит бюджету не повинен перевищувати 3% ВВП.

Під час засідання 7 червня міністри говорили переважно про фінансові санкції, оскільки нефінансові санкції, такі як, наприклад, призупинення права голосу для представників країн, що не виконують загальні вимоги, можна ввести лише після внесення змін до Угоди ЄС. До санкцій фінансового характеру, зокрема, належить можливість накладення штрафу на країну, яка вийшла за межі показників, передбачених Європейським пактом стабільності і зростання. До сьогоднішнього часу існувало правило, що передубачало можливість стягнення з країни, чий бюджетний дефіцит перевищив 3% ВВП, штрафу в розмірі до 0,5% ВВП.

"До сьогодні ви отримували штрафи тільки за "проїзд на червоне світло" у 3% ВВП, проте, з сьогоднішнього дня ви також можете мати проблеми за "проїзд на жовте світло", - сказав журналістам Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПЕЙ.

Остаточне рішення щодо можливих санкцій можуть схвалити на засіданні Європейської Ради (саміті глав держав і урядів країн - членів ЄС - УНІАН) 17 червня.

Куніцин пропонує перетворити Крим на банківський офшор

Сімферополь. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Сергій КУНІЦИН вважає, що на період до вступу України в Європейський Союз в Криму можна було б створити офшорну зону.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією він виступив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

"Закривається Мадейра, закривається Кіпр у зв`язку зі вступом в Євросоюз, а це офшорні зони, банківські зони. Ви знаєте, де зберігають гроші наші і не наші багатії - вони зберігають їх, як правило, в офшорних зонах. У зв`язку з тим, що ці дві території закриватимуться, капітал шукатиме, куди йти", - сказав С. КУНІЦИН.

На його думку, Україна могла б скористатися моментом і створити у себе офшорну зону до прийняття країни в ЄС. "Ми ж не можемо сказати, коли ми туди (у Євросоюз - УНІАН) вступимо, тому чому б з цим не попрацювати? - сказав представник Президента у Криму. - Можна було б розглянути, скажімо, Крим на предмет того, щоб тут були елементи банковского офшора».

ПЕК: Янукович запропонував Путіну спільно видобувати нафту і газ

Стамбул. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував главі уряду Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ вийти на конкретні рішення у співпраці між двома державами у сфері енергетики, зокрема, щодо спільного видобутку енергоносіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшла мова під час зустрічі В. ЯНУКОВИЧА і В. ПУТІНА, яка відбулася сьогодні у Стамбулі.

Президент України подякував главі уряду РФ за позицію, завдяки якій в України є знижка в ціні на природний газ, у зв`язку з чим вдалося стабілізувати економічну ситуацію в державі і не дотувати з держбюджету НАК "Нафтогаз України".

"Ми б хотіли, щоб ви нас бачили як партнерів, а ми вас готові бачити не лише в питаннях транспортування і споживання газу, але і спільного видобутку", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив, що українська сторона готова "обмінятися певними активами з Росією, щоб створити спільну кооперацію, щоб ми увійшли до видобутку нафти і газу в Росії".

"У свою чергу Україна також хоче вас бачити партнерами у видобутку газу і нафти на шельфі Чорного моря", - сказав Президент України.

«Чорноморнафтогазу» доручили перевірити бурові платформи

Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства (Держфлотінспекція) розробила і рекомендувала компанії "Чорноморнафтогаз", яка займається в Україні видобутком і транспортуванням нафти в Чорному і Азовському морях, перевірити стан технологічного устаткування нафтових бурових платформ і готовність до боротьби з аварійним розливом нафтопродуктів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, також Держфлотінспекція рекомендувала компанії провести навчання керівного складу. За результатами перевірок "Чорноморнафтогаз" склав комплексний план заходів.

Інспекція провела профілактичні заходи з метою попередження виникнення аварійних ситуацій на бурових нафтових платформах і можливих розливів нафти в морі, а також для запобігання екологічному лиху в морських водах у зоні відповідальності України.

Мінвуглепром планує залучити 6,4 млрд. грн. для держшахт

Міністерство вугільної промисловості України планує залучити 6,4 млрд. грн. для реалізації проектів технічного переоснащення і будівництва на державних вуглевидобувних підприємствах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінвгулепрому.

Згідно з повідомленням, у поточному році, зокрема, на ці потреби планують залучити 1,2 млрд. грн. приватних інвестицій, 1,9 млрд. грн. - з використанням інструментів лізингу, 0,5 млрд. грн. - за рахунок емісії ДП "Вугілля України" облігацій, 0,5 млрд. грн. - кредити під державні гарантії. Ще 2,3 млрд. грн. на потреби розвитку держсектора вуглевидобування передбачено в державному бюджеті.

Кошти планують скеровувати на реалізацію перспективних пріоритетних проектів в галузі.

Усього на період до 2015 року Мінвуглепром визначив 63 перспективні проекти загальною інвестиційною місткістю 47,3 млрд. грн., у тому числі на розвиток держшахт Донецької області - 25,5 млрд. грн., Луганської, - 19,5 млрд. грн., Львівської, - 2,1 млрд. грн., Волинської, - 0,2 млрд. грн.

У Мінвуглепромі зазначили, що залучення приватних інвестицій в держсектор планують здійснювати за рахунок використання механізмів державно-приватного партнерства, у тому числі за договорами про спільну діяльність, угод про розділ продукції, створення нових підприємств.

Міністерство вже підготувало проект постанови Кабміну, котрий обумовлює принципи і умови державно-приватного партнерства в державному вугільному секторі. Проект документу нині віддали на узгодження в міністерства і відомства, наукові організації і потенційним інвесторам.

Авіапром: Уряд реалізує ряд проектів в авіагалузі

Уряд України в найближчі півтора року планує здати в експлуатацію ряд об`єктів в авіаційній галузі.

Як повідомив УНІАН департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНИКОВ під час Міжнародного форуму аеропортів та авіаперевізників Routes CIS у Харкові.

"Що стосується розвитку авіації, то в найближчі півтора року усі авіаперевізники, які літають в Україну або захочуть літати до нас, отримають від уряду України ряд об`єктів", - сказав він.

Зокрема, за словами Б. КОЛЕСНИКОВА, у Харкові уряд планує не пізніше жовтня 2011 року здати в експлуатацію злітно-посадкову смугу завдовжки 2,5 кілометри. У Львові буде побудований новий пасажирський термінал загальною площею 29 тис. кв. м і посадкова смуга завдовжки 3,2 кілометри.

Крім того, перший віце-прем`єр повідомив, що в "Борисполі" уряд планує побудувати новий пасажирський термінал D загальною площею близько 100 тис. кв. м. Він нагадав, що термінал F згаданого аеропорту буде зданий в експлуатацію цього літа.

У 2011 році в експлуатацію будуть здані міжнародний термінал Донецького аеропорту загальною площею 52 тис. кв. м і злітно-посадкова смуга, сертифікована за третьою категорією ICAO, завдовжки 4 кілометри.

Б. КОЛЕСНИКОВ зазначив, що після виконання обов`язкової програми з підготовки до Євро- 2012, уряд планує узятися до будівництва нової смуги в Одеському аеропорту. А також, за його словами, залишається пріоритетним питання Криму.

Як повідомляв УНІАН, 7-9 червня в Харкові проходить перший Міжнародний форум аеропортів і авіаперевізників Routes CIS.

Візи: Болгарія спростила процедуру отримання віз для українців

Болгарія спростила процедуру отримання віз для громадян України. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Посольства України в Республіці Болгарія.

Згідно з повідомленням, Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія прийняло рішення про спрощення процедур, пов`язаних з оформленням і видачею болгарських віз для громадян України, Росії, Білорусі та Молдови з метою збільшення туристичного потоку з цих країн на період літнього сезону (червень-вересень ц.р.).

Зокрема, консульські установи Болгарії на території України вживатимуть усі можливі заходи, спрямовані на оперативність обробки візових документів заявників, насамперед організованих груп туристів, робота з документами триватиме не більше 10 календарних днів (зазвичай процедура займала від 10 до 30 днів).

Албанія ввела безвізовий режим для громадян України

З 30 травня до 31 жовтня цього року Албанія ввела безвізовий режим для короткострокових поїздок громадян України в цю країну.

Як повідомив на брифінгу керівник прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ, відповідне рішення було прийняте урядом Республіки Албанія.

О. ДІКУСАРОВ нагадав, що Албанія стала другою країною на Балканському півострові після Хорватії, яка тимчасово припинила візовий режим для громадян України на період літнього туристичного сезону.

"Таким чином, громадянам України не потрібна віза для в`їзду до Республіки Албанія терміном до 90 днів за наявності діючого закордонного паспорта", - сказав він.

Торгівля: Бродський просить СЕС навести лад на ринках Голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ звернувся до головного санітарного лікаря країни Геннадія РОЖКОВА з проханням забезпечити належний санітарно-епідеміологічний стан на ринках України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

Згідно з повідомленням, на адресу комітету від підприємців надходить велика кількість скарг на погіршення санітарно-епідеміологічного стану на ринках України. "Підприємці вказують на випадки грубого порушення санітарних норм. На окремих ринках не створено належних умов для торгівлі, у реалізаторів немає санітарного одягу і дезинфікуючих засобів, не вистачає інвентарю для прибирання, відсутні або в незадовільному стані приміщення громадського користування і т. д"., - сказано в повідомленні прес-служби комітету.

Будівництво: Азаров: Будівельникам виділять майданчики в регіонах

Уряд має намір найближчим часом вирішити питання про безкоштовне надання будкомпаніям в регіонах майданчиків для будівництва дешевого житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на відкритому засіданні Українського форуму "Програма економічних реформ : стратегії і механізми здійснення".

Він сказав, що такий крок стимулюватиме будівельні компанії, активізуватиме роботу з будівництва нового житла з тим, щоб не лише добудовувалися об`єкти, що вже будуються, але і з`являлися нові.

"Ми зараз займемося тим, щоб у кожному місті, у кожному населеному пункті, де це можливо, були абсолютно безкоштовно будівельникам надані готові майданчики під будівництво житла, не елітного, а дешевого і доступного", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що безкоштовно майданчики надаватимуть лише компаніям, у яких будуть ресурсні можливості для будівництва житла.

Транспорт: На 9, 10, 11 червня вільні місця в кримському напрямку є – “Укрзалізниця” Станом на 8 червня «Укрзалізниця» призначила для перевезень влітку 21 поїзд, оскільки кількість пасажирів влітку збільшується в два рази.

Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, найбільше поїздів (18) курсуватиме в кримському напрямку і 2 - до Одеси.

Робота з вивченню попиту і призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрями триває. У зв`язку з цим «Укрзалізниця» закликає пасажирів заздалегідь планувати свої подорожі і купувати проїзні документи.

За даними відомства, на сьогодні вільні місця в кримському напрямку є. Наприклад, з Києва сьогодні у напрямку Криму на 9 червня є більш як 1200 вільних місць, на 10 червня - понад 1300, на 11 червня – більш як 1900, на 16 червня – більш як 3000 вільних місць.

В цілому для забезпечення літніх перевезень 2010 року залізничники задіюють 6297 пасажирських вагонів, із них 1798 - вагони, обладнані системою кондиціонування повітря.

Також залізниці потурбуються і про маленьких пасажирів, для чого буде сформовано 5 поїздів для призначення спеціальних «дитячих» поїздів, які відправлятимуть дітей до місць відпочинку. Всі ці поїзди будуть обладнані ременями безпеки для запобігання падінню з верхніх полиць.

Для оформлення проїзних документів у далекому і приміському сполученні готуються до відкриття 175 додаткових кас: 16 - на Донецькій залізниці, 15 - на Одеській, 17 - на Південній, 44 - на Південно-Західній, 83 - на Придніпровській.