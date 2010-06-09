Колишній мер Одеси Боделан знову прилетів на батьківщину

Колишній мер Одеси Руслан БОДЕЛАН 7 червня знову прилетів до Одеси, повідомляє газета «Сегодня».

За словами його сина Володимира, екс-мер приїхав у місто в особистих справах.

«Житиме він у Санжейці, там у нього будинок. Скільки він пробуде на батьківщині, поки що невідомо. Він ще не осів тут назавжди, і неодноразово повертатиметься до Росії, до Пітера», — розповів Володимир.

Сам Р.БОДЕЛАН раніше повідомив, що у Петербурзі планує довести до кінця реконструкцію порту, де він обіймає посаду заступника начальника.

Нагадаємо, що екс-мер Одеси залишив місто у 2005 році після того, як проти нього порушили кримінальну справу за фактом перевищення повноважень. У квітні цього року БОДЕЛАН вперше повернувся на батьківщину, і справа була закрита. Тоді БОДЕЛАН говорив, що не має наміру брати участь у перегонах за крісло мера Одеси. А політологи відзначали: він, швидше, підтримає матеріально одного з сильних кандидатів на цей пост.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2005 року прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем стосовно екс-мера Одеси Р.БОДЕЛАНА. Йому інкримінувалося підписання незаконного договору з одеською фірмою "Біла акація", яким передбачалася передача їй у користування земельних ділянок для розміщення рекламних щитів. За повідомленнями правоохоронних органів, збиток для скарбниці унаслідок цієї операції становив близько півмільйона гривень.

5 травня 2005 року Р.БОДЕЛАН був оголошений у всеукраїнський розшук. Відразу після цього він емігрував до Російської Федерації, де, прийнявши російське громадянство, став заступником начальника Санкт-Петербурзького морського торгового порту.

9 квітня 2010 р. Р.БОДЕЛАН повернувся до Одеси.

12 квітня Генеральна прокуратура України скасувала постанову про припинення досудового слідства у кримінальній справі стосовно Р.БОДЕЛАНА за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Сам екс-мер Одеси 12 квітня заявив, що в Україні закрита порушена у квітні 2005 року кримінальна справа за звинуваченням його у зловживанні службовим становищем. "Генпрокуратура закрила всі справи, саме це і дозволило мені відвідати Одесу", - сказав він.

При цьому, за словами Р.БОДЕЛАНА, залишатися в Одесі він не має наміру, а повернеться до Санкт-Петербурга.