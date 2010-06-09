Калетник: Україна не може ввійти до Митного союзу

Україна не може ввійти до Митного союзу, що створюється Росією, Казахстаном і Білоруссю, поки умови цієї організації не відповідатимуть принципам Світової організації торгівлі, членом якої є наша країна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної митної служби України Ігор КАЛЕТНИК на прес-конференції в Ялті після засідання ради керівників митних служб країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

"Україна сьогодні знаходиться в СОТ, тому неможливо (входження в Митний союз) до тих пір, поки ми не прирівняємо обов'язки, які узяла Україна у зв'язку зі вступом (у СОТ) до тих ставок і відповідних тарифів, які існують у наших колег", - сказав І.КАЛЕТНИК.

Зі свого боку керівник Федеральної митної служби Росії Андрій БЕЛЬЯНІНОВ заявив, що ніхто не змушує Україну вступати в Митний союз.

"Митний союз - це абсолютно добровільна організація, і ніякого насильства або диктату тут немає і бути не може", - підкреслив глава російської митниці.

А. БЕЛЬЯНІНОВ також заявив, що Росія, Казахстан і Білорусь у рамках трибічного формату продовжують працювати "украй напружено".

"Але теж ніхто до цього не змушує. Відбулися політичні рішення, і у рамках цих політичних рішень (ми) рухаємося до того, щоб з 1 липня Митний союз почав своє життя" - сказав глава Митної служби РФ.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Києві під час сьомого українсько-російського економічного форуму Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія готова розглядати можливість співпраці з Україною у рамках Єдиного економічного простору і Митного союзу на прийнятних умовах.

28 травня прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН за підсумками засідання Найвищого органу Митного союзу повідомив, що Росія і Казахстан запускають Митний союз з 1 липня, Білорусь може приєднатися пізніше.

Прем'єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ відмовився взяти участь в цьому засіданні.

Розбіжності при формуванні Митного союзу між РФ і Білоруссю стосуються ввізних митних зборів на нафту і нафтопродукти.